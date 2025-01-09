ABD'nin California eyaletinde Los Angeles'ta başlayan orman yangını, yerel saatle 10.30'da başladı ve hızla yayılarak geniş bir alanı etkisi altına aldı. Yangında en az beş kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kontrol altına alınamayan alevler, Hollywood bölgesinde tahliye emrine yol açarken Paris Hilton’un Malibu’daki evi de yandı. Peki ABD’deki yangın söndü mü, devam ediyor mu, son durum nedir?
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı verildi. Kontrol altına alınamayan alevler, Hollywood bölgesinde tahliye emrine yol açarken Paris Hilton’un Malibu’daki evi de yandı. Binlerce dönümlük alan küle döndü, çok sayıda ev ve iş yeri yok oldu. İşte yangınlarla ilgili son gelişmeler.
ABD basınındaki haberlere göre, Los Angeles'ta, saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarın kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu yerel saatle 10.30'da orman yangınları başladı. Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.
California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etti. Bu arada, Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın başladı.
Poweroutage.us internet sitesine göre, bölgede yaklaşık 320 bin kişi elektriksiz kalırken, 13 bin civarında konut ve iş yeri yangın tehlikesi altında. Los Angeles İtfaiye Departmanı, birkaç kişinin yangın sebebiyle yaralandığını, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin ciddi kafa travması geçirdiğini bildirdi.
Bölgedeki birçok okul eğitime ara verme kararı aldı. Elektrik kesintileri nedeniyle metro hatlarında da aksaklıklar yaşanıyor.
Los Angeles’daki yangınlarda ölü ve yaralı var mı?
Los Angeles'ın Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde devam eden yangınlardan dolayı yetkililer, basın toplantısı düzenleyerek son gelişmeler konusunda bilgi verdi. Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, yangınlarda şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.
Los Angeles’daki yangın Hollywood’a sıçradı mı?
Ünlü isimlerden Paris Hilton, Malibu’daki evinin yangında tamamen yandığını duyurdu. Hilton, Instagram’da evinin kömürleşmiş kalıntılarını gösteren bir video paylaşarak ailesiyle bu evde yaşadığı anıları hatırladı.
Hilton, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:
“Bu ev, çok sayıda değerli anıyı biriktirdiğimiz yerdi. Oğlum Phoenix’in ilk adımlarını attığı ve bir ömür boyu hatırlayacağımız anılar biriktirdiğimiz bir yuva oldu. Evimizi kaybetmek üzücü, ancak ailemin güvende olması beni minnettar kılıyor. Kalbim ve dualarım bu yangınlardan etkilenen tüm ailelerle birlikte.”