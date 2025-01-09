“Bu ev, çok sayıda değerli anıyı biriktirdiğimiz yerdi. Oğlum Phoenix’in ilk adımlarını attığı ve bir ömür boyu hatırlayacağımız anılar biriktirdiğimiz bir yuva oldu. Evimizi kaybetmek üzücü, ancak ailemin güvende olması beni minnettar kılıyor. Kalbim ve dualarım bu yangınlardan etkilenen tüm ailelerle birlikte.”