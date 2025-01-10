ABD’nin California eyaletinde çıkan orman yangınları Los Angeles’ta büyük yıkıma yol açtı. Şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda, ekipler çaresiz kaldı. Vatandaşlar kovalarla yangına müdahale etmeye çalışıyor. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınlarla ilgili kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. İşte ABD'deki yangına ilişkin son durum bilgileri.
ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.
ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor. Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
ABD Los Angeles yangınında kaç ev yandı, zarar ne kadar?
Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 6'sı kontrol altına alındı. Rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olmasının beklendiği bildirildi.
Los Angeles emniyet yetkilileri, şehrin Woodland Hills bölgesinde yangın çıkarmaya çalıştığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, Palisades ve Eaton ile etrafındaki belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını ifade etmişti.
Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo, şu anda tahliye emri altındaki sakinlerin yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini söylemişti.
Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.
ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir etkili olan yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor. NBC News'ün haberine göre, Los Angeles emniyet yetkilileri, yangının yakınlarındaki West Valley bölgesinde kimliği henüz açıklanmayan kişiyi kundaklama şüphesiyle gözaltına aldı.
Çevredekilerin "ateş yakmaya çalıştığını" öne sürdükleri zanlının olayla ilgisi araştırılıyor.
Yetkililer, ayrıca bölgedeki diğer yangınlarla olası bağlantıları da araştırıyor. Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınında şimdiye kadar 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınları nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden yönetimini hedef aldı. Trump, "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe." ifadelerini kullandı.
California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan ve başladığı bölgenin adını alan Palisades orman yangınları kontrol altına alınamıyor.