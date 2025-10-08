AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2025 Cuma günü sona erdi. Kayıt yaptıran bir taraftan açık lise sınav takvimini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, sınav saat kaçta başlayacak?
Açık Öğretim Lisesi 03 Eylül - 26 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan AÖL 1. dönem sınavları için tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, 2025 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığınan takvimine göre, AÖL yazılı sınavları 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. e-Sınav uygulaması ise 1–31 Aralık 2025 tarihleri arasında adayların randevu aldığı merkezlerde düzenlenecek.
AÖL sınav oturumları saat kaçta başlayacak?
Yazılı sınav oturumları üç aşamada gerçekleştirilecek. Birinci oturum 20 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00’te, üçüncü oturum ise 21 Aralık Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.
Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Sınav giriş belgeleri e-sınava katılacak öğrenciler için 24 Kasım 2025, yazılı sınava girecek öğrenciler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak.
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacaktır. Sınavlara ilişkin detaylı bilgilere ve duyurulara, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Genel Müdürlüğü’nün aol.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
AÖL ders geçme notu kaç?
Açık Öğretim Lisesinde Öğretim dönemliktir ve öğrenci her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer.
Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır.
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.