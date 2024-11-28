Açıklama geldi: 50 ve 60 KPSS puanı yetiyor! Personel alımı şartları...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), kamu kurumlarında kariyer yapmak isteyen binlerce vatandaşın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle düşük KPSS puanıyla başvuru kabul eden kamu kurumları, adaylar için cazip bir seçenek sunuyor. Belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarının ilan ettiği pozisyonlar, düşük puanlı adayların da şansını artırıyor. Güncel alım ilanları ve detaylar için kurumların resmi duyuruları takip edilebilir.