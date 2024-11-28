Açıklama geldi: 50 ve 60 KPSS puanı yetiyor! Personel alımı şartları...

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce vatandaş, personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kuruluşları, belirli dönemlerde KPSS puanı ile memur ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Son güncel ilanlara göre, bir üniversite bünyesinde onlarca personelin istihdam edileceği açıklandı. Bazı kadrolar için en az 50 KPSS puanı şartı aranıyor.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), kamu kurumlarında kariyer yapmak isteyen binlerce vatandaşın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle düşük KPSS puanıyla başvuru kabul eden kamu kurumları, adaylar için cazip bir seçenek sunuyor. Belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarının ilan ettiği pozisyonlar, düşük puanlı adayların da şansını artırıyor. Güncel alım ilanları ve detaylar için kurumların resmi duyuruları takip edilebilir.
Öte yandan açıklanan güncel ilanlar kontrol edildiğinde, Akdeniz Üniversitesi tarafından yeni bir ilan verildiği görüldü. Onlarca personel alımı yapılacağı belirtilen ilanda, kadro unvanına göre en az 50 KPSS puanı ile başvuru yapılabilecek.
Peki, Akdeniz Üniversitesi tarafından açıklanan personel alımı ilanının detayları nedir?
50 KPSS PUANI İLE PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Akdeniz Üniversitesi tarafından yeni bir personel alımı ilanı duyuruldu. KPSS puanı ve bazı şartları taşıyan kişiler, Akdeniz Üniversitesi tarafından açıklanan ilana başvuru yapabilecekler. Ayrıca 50 KPSS puanı istenen kadro unvanları şu şekilde;
Akdeniz Üniversitesi tarafından duyurulan sözleşmeli personel alımı ilanında, en az 60 KPSS puanı ile başvuru yapılabilecek de bazı kadro unvanları bulunuyor. İşte söz konusu kadro unvanları;
BAŞVURU TARİHLERİ VE DİĞER ŞARTLAR
Personel alımı ilanında, adaylardan KPSS puanının yanı sıra bazı şartları taşımaları isteniyor. Akdeniz Üniversitesi tarafından duyurulan personel alımı ilanı ile ilgili başvuru tarihlerine ve diğer şartlara aşağıdan erişim sağlanabilir.
Akdeniz Üniversitesi en az 50 ve 60 KPSS puanı ile personel alımı ilanına ulaşmak için buraya tıklayın