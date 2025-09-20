ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti

Adalet Bakanlığı personeli için maaş promosyonu anlaşması Vakıfbank ile imzalandı. Personel, 99 bin 500 TL promosyonun alacak. Ayrıca 100 bin TL'lik avans hesabı kullanabilecek. Adalet Bakanlığı, 2025 yılı maaş promosyonuna ilişkin duyuru yayımladı. Bakanlık, Merkez, Adli-İdari Yargı birimleri, Taşra Teşkilatı ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenmesi amacıyla ihalenin 18 Ağustos 2025 tarihinde ilk oturumunun gerçekleştirildiğini hatırlattı.