Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi tek sefer halinde, herkese eşit olarak yatırılacak. Adalet Bakanlığı promosyonlarında herhangi bir kesinti olmayacak. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada 30 Eylül 2025 tarihine kadar ödemelerin yapılacağı aktarıldı. Promosyon ödeme günlerine ilişkin ayrıca bir bilgilendirme bulunmuyor.