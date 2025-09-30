ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU SON DAKİKA ÖDEME TARİHLERİ: Adalet Bakanlığı 99 bin 500 TL promosyonu ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

PROMOSYON GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı çalışanlarının yanı sıra Emniyet çalışanlarına da bu yıl promosyon ödemesi yapılacak. EGM promosyon ihalesi sonuçlandıktan sonra emniyet çalışanlarına ödenecek promosyon tutarı belli olacak. Benzer şekilde TRT çalışanları da bu yıl promosyon ödemesinden yararlanacak. Özel bankalar ve kamu bankaları ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı banka promosyonlarını aylık olarak güncelliyor. Güncel promosyon tutarları bankaların resmi web sayfaları üzerinden duyuruluyor.