Adana Pozantı'da etkili olan kar yağışı otoyolda görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bir çok ilde olduğu gibi Adana'nın yüksek rakımlı bölgelerinde de etkili oldu. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Adana'da okulların yarın tatil olup olmayacağı merak kazandı. Yarın (15 Mart Salı) okullar tatil olacak mı? Adana Valiliği son dakika kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar.
Birkaç gündür kuzey ilçelerde etkili olan yağış bugün Pozantı ve Akçatekir'in belirli bölgelerinde kar olarak kendini gösterdi. Özellikle Adana-Niğde arasında Pozantı ilçesi sınırlarında kar fırtınası yaşandı. Otoyolda kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesi kısa süreliğine 10 metre kadar düştü.
Akçatekir çevresinde ise kar hafif etkisini gösterdi. Bölgede genelinde bugün de yağışların ara ara devam edeceği Çarşamba'dan itibaren sıcaklıkların artmasının beklendiği bildirildi.
Adana'da yarın (15 Mart Salı) okullar tatil olacak mı?
Adana'da yarın (15 Mart Salı) okulların kar yağışı nedeniyle tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
BUGÜN (14 MART) OKULLAR TATİL Mİ?
Bugün kar yağışı nedeniyle kar tatili olan iller şöyle:
Bitlis
Muş
Karabük
Bartın
Ağrı
Kastamonu