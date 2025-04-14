Birkaç gündür kuzey ilçelerde etkili olan yağış bugün Pozantı ve Akçatekir'in belirli bölgelerinde kar olarak kendini gösterdi. Özellikle Adana-Niğde arasında Pozantı ilçesi sınırlarında kar fırtınası yaşandı. Otoyolda kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesi kısa süreliğine 10 metre kadar düştü.

Akçatekir çevresinde ise kar hafif etkisini gösterdi. Bölgede genelinde bugün de yağışların ara ara devam edeceği Çarşamba'dan itibaren sıcaklıkların artmasının beklendiği bildirildi.