Adana'nın Aladağ, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerinin ardından Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Öğrenciler ise okulların tatil edilip edilmediği konusunu araştırmaya başladı. Peki Adana'da yarın (6 Şubat) okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Ülke genelini ektisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Adana'da da kendini hissettirdi. Özellikle Adana'nın yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı ile çocuklar da sokaklara çıkarak karla oynadı. Peki Adana'da yarın okullar tatil mi?
ADANA'DA YARIN (6 Şubat) OKULLAR TATİL Mİ?
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.
Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla kırsal mahallelerden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim, lise ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.
ADANA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Adana'nın Aladağ, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağdı. Beyaz örtü ile kaplanan bölgede vatandaşlar karın keyfini çıkardı.
Adana'nın yüksek kesimlerindeki Aladağ, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar bu anları fotoğrafını çekti. Çocuklar da sokaklara çıkarak karla oynadı. Yer yer kar kalındığının 25 santimetreyi bulduğu ilçelerde ekipler, karla kaplanan köy yollarını açmak için çalışmalara başladı.
METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Antalya'da, akşam saatlerinden sonra Mersin'in kuzey ve batısında, gece saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin kuzey kesimleri ile Hatay'ın Arsuz ilçesinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar örtüsü olan yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.