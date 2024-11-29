Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, koordinasyonunda TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının anahtar teslimi gerçekleştiriliyor. 30 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştireceği kura çekilişi ile toplamda 105 bin konut sahiplerine teslim edlecek. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Hatay, Osmaniye deprem konutları kura çekimi sonuçları depremzede vatandaşlar tarafındana sorgulanıyor. Peki Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ’da kaç konutun anahtar teslimi yapılacak? AFAD konut kurası hak sahipleri kim oldu, TOKİ deprem konutları kazananlar isim listesi nereden sorgulanır?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım filminde, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye, sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da "Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi"nin hızla devam ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta yarın saat 13.30'da düzenlenecek törende, deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirileceği belirtildi.
Elazığ’da deprem konutları hak sahipleri kura çekilişi
Elazığ’da deprem konutları hak sahiplerini buluyor. 30 Kasım’da gerçekleştirilecek kura çekilişiyle, Elazığ’da 1.296 aile sıcacık yuvalarına kavuşacak.
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ’da deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği kura çekilişiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Milletvekili Açıkkapı, kura çekiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Elazığ genelinde toplamda 1.296 konut teslim edilecek.
Malatya’da ne kadar deprem konutu teslim edilecek?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 30 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştireceği kura çekilişi ile toplamda 1056 konutu sahiplerine teslim etmeye hazırlanıyor. 703 İkizce ve 353 Kırsal konutlarının yanı sıra, geçen ay kuraya dahil edilip çekilmeyen Doğanşehir'deki 724 konut da bu kurada yer alacak.
Adıyaman’da ne kadar deprem konutu teslim edilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katlacağı törende Adıyaman’da deprem konutları kura çekiminde yaklaşık 6 bin konutun kura çekimi yapılacak.
TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?
Deprem Konutları Kura Çekimi, AFAD'ın resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Kura çekimini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar BURAYA tıklayarak canlı izleyebilir.
TOKİ DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI: İSİM LİSTESİ SORGULAMA
Kura çekimi sonrasında isim listesini merak eden vatandaşlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden isim listesi sorgulamasını gerçekleştirebilir.
TOKİ KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, HATAY, ELAZIĞ VE DİĞER İLLERİN DEPREM KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonunda ise 453 bin konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” diye konuştu.
Türkiye'nin “Her Yerinde Kentsel Dönüşüm Seferberliği” kapsamında 12 yılda yaklaşık 2 milyon bağımsız bölümde yaşayan 8 milyonu aşkın kişinin güvenli konutlara kavuştuğunu belirten Bakan Kurum, çalışmalar kapsamında yaklaşık 2,3 milyon yeni bağımsız bölümün inşa edildiğini, 400 bin bağımsız bölümün de dönüşüm sürecinin devam ettiğini kaydetti. Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan “Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği” kapsamında ise 21 yılda yaklaşık 1,5 milyon konutun teslim edildiğini dile getirdi. Bakan Galdes'in depremde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yaptığı ziyarete değinen Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin planlı kentleşme çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaştı.