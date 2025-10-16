AGS 10 bin öğretmen atama ne zaman yapılacak? 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı ve başvuru tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Akademi Giriş Sınavı (AGS) sistemi kapsamında 10 bin öğretmen ataması gerçekleştirecek. Yeni uygulama kapsamında yapılacak atamalarla ilgili süreç yakından takip edilirken, başvuru tarihleri ve takvime ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.
MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA TERCİH KILAVUZUNU YAYIMLADI
25 bin öğretmen atama kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmenin KPSS puanı kapsamında, 10 bin öğretmenin ise MEB AGS ile Akademi için atanacağını paylaşmıştı. 15 bin öğretmenin tercih başvuruları 17-21 Ekim tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 24 Kasım tarihinde ilan edilecek.
MEB AGS ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
MEB AGS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları ardından öğretmen adayları mesleki yeterlilikleri için akademide eğitim alacak. İlk kez bu sene gerçekleşen sınavın ardından Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmenler belirlenecek. 10 bin öğretmen ataması akademiye gerçekleştirilecek.