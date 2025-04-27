Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvurularının ne zaman başlayacağı, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez düzenlenecek olan AGS sınavı öncesinde merak ediliyor. MEB yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) tarihini duyurdu. MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu?