Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Peki AGS sınavı ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı konu dağılımı ve başvuru tarihi 2025!
Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvurularının ne zaman başlayacağı, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez düzenlenecek olan AGS sınavı öncesinde merak ediliyor. MEB yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) tarihini duyurdu. MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu?
AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
AGS SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.
MEB AGS SINAVI KAÇ SORU SORULACAK, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.
MEB AGS VE ÖABT KONU DAĞILIMI 2025
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.