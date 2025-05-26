Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geçe başvuru tarihleri ile sınav ücreti sorgulanmaya başladı. AGS ve ÖABT olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Peki, AGS geç başvurusu ne zaman? 2025 AGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte, MEB-AGS örnek sorular, konu dağılımı ve sınav takvimi hakkında bilgiler.