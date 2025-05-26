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2025 AGS geç başvuru ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı örnek sorular, konu dağılımı ve sınav takvimi hakkında bilgiler

2025 AGS geç başvuru ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı örnek sorular, konu dağılımı ve sınav takvimi hakkında bilgiler

09:3526/05/2025, понедельник
Yeni Şafak
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<p>AGS SINAVI NE ZAMAN?</p>
AGS SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine gelen AGS başvuruları 20 Mayıs'ta sona erdi. MEB AGS geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak. Peki AGS geç başvuru ücreti ne kadar? MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? İşte Akademi Giriş Sınavı örnek sorular, konu dağılımı ve sınav takvimi hakkında detaylı bilgiler.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geçe başvuru tarihleri ile sınav ücreti sorgulanmaya başladı. AGS ve ÖABT olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Peki, AGS geç başvurusu ne zaman? 2025 AGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte, MEB-AGS örnek sorular, konu dağılımı ve sınav takvimi hakkında bilgiler.

2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre MEB AGS geç başvuruları, 28 Mayıs 2025 tarihinde alınacak.

MEB AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

AGS başvuru ücreti, her bir oturum için 570,00 TL olarak belirlendmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenecek. Buna göre 2025 MEB AGS geç başvuru ücreti, her bir oturum için 855 TL olacak.

2025 MEB AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AGS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


MEB AGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AGS NE ZAMAN?

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturum halinde 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.


AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

AGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular hazırlanmıştır. Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.


AGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. 

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

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