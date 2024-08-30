"Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos enflasyon oranı piyasalar tarafından bekleniyor! Geçtiğimiz ay açılkanan verilere göre, tketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 artmıştı. TÜİK Ağustos enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
"Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları TÜİK tarafından her ay açıklanıyor. Son olarak temmuz ayında yurt içi üretici fiyat endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 41,37 arttı, aylık yüzde 1,94 arttı. TÜFE yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 artmıştı. İşte, Ağustos enflasyon rakamları için beklenen tarih...
AĞUSTOS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından açıklanacak Ağustos enflasyon rakamları, 3 Eylül Salı günü saat 10:00'da duyurulacak.
TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI
TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.