AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ SON DAKİKA: Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Ödemesi, 2025 Mart ayında da vatandaşların gündeminde. Özellikle geçtiğimiz yıl ödemelerde yaşanan değişiklikler ve ara dönemlerde yapılan ödemeler, bu yıl da merakla takip ediliyor. 2023 yılı itibariyle 12 aylık süreyle verilen Aile Destek Ödemesi, hane içindeki kişi başına düşen gelire göre farklı tutarlarda yapılıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde yapılan ödemelerin detaylarını açıklamış, toplamda 3,6 milyar lira ödeme yapıldığını bildirmişti.
2025 yılı Mart ayı için Aile Destek Ödemesi'nin durumu, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz iki yıl boyunca her ay düzenli olarak hak sahiplerine yatırılan bu ödemeler, 2025'te de devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaratmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında yaptığı açıklamalarla 12 aylık dönemde bu ödemeleri sağladığını belirtmişti, ancak 2025 için henüz resmi bir uzatma ya da yeni bir bilgilendirme yapılmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, Aile Destek Programı'nın 2025 yılında devam edip etmeyeceğine dair bir duyuru bulunmuyor. Bununla birlikte, vatandaşlar Mart ayındaki ödemelerle ilgili olarak "Aile Destek Ödemesi yatacak mı?" ve "Aile Destek Ödemesi bitti mi, uzatıldı mı?" sorularını gündeme getirmekte.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ 2025?
Türkiye Aile Destek Programı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatıldı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Aile Destek Programı ödemeleri 2024 Aralık ayına sonuna uzatılmıştı. Bu bağlamda son ödemeler de Aralık ayı içerisinde ve geçtiğimiz haftalarda hesaplara yatırıldı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025'TE UZATILACAK MI?
Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 Aralık ayında sona ereceği açıklanmıştı. Sosyal yardımın uzatıldığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek ödemeleri son yapılan açıklamalara göre aralık ayında tamamlandı. Dolayısı ile ocak ve şubat ayında olmadığı gibi mart ayında da ödeme yapılması beklenmiyor.