AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ SON DAKİKA: Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi?

2025 yılı Mart ayı için Aile Destek Ödemesi'nin durumu, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz iki yıl boyunca her ay düzenli olarak hak sahiplerine yatırılan bu ödemeler, 2025'te de devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaratmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında yaptığı açıklamalarla 12 aylık dönemde bu ödemeleri sağladığını belirtmişti, ancak 2025 için henüz resmi bir uzatma ya da yeni bir bilgilendirme yapılmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, Aile Destek Programı'nın 2025 yılında devam edip etmeyeceğine dair bir duyuru bulunmuyor. Bununla birlikte, vatandaşlar Mart ayındaki ödemelerle ilgili olarak "Aile Destek Ödemesi yatacak mı?" ve "Aile Destek Ödemesi bitti mi, uzatıldı mı?" sorularını gündeme getirmekte.