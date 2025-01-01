"Aile destek ödemesi uzatıldı mı 2025 son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merakla beklenen Aile Destek Programı ile ilgili yeni gelişmeler, 2025 yılının ilk günlerinde gündeme oturdu. 2022 yılında başlatılan ve 12 ay süreyle uygulanması planlanan program, iki kez uzatılarak bugüne kadar devam etti. Şimdi ise ödemelerin yeni yılda sürüp sürmeyeceği konusu gündemde.