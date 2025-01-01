İhtiyaç sahibi hanelere yönelik Aile Destek Programı ödemeleri, 2024 yılı boyunca belirli aralıklarla hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu program, hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre farklı tutarlarda destek sağlıyor. Ancak 2025 yılına girilmesiyle birlikte, programın devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki Aile destek ödemesi uzatıldı mı 2025 son dakika?
"Aile destek ödemesi uzatıldı mı 2025 son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merakla beklenen Aile Destek Programı ile ilgili yeni gelişmeler, 2025 yılının ilk günlerinde gündeme oturdu. 2022 yılında başlatılan ve 12 ay süreyle uygulanması planlanan program, iki kez uzatılarak bugüne kadar devam etti. Şimdi ise ödemelerin yeni yılda sürüp sürmeyeceği konusu gündemde.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?
Aile Destek Programı hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için yatırılan desteğin geçtiğimiz Haziran ayında sona ermesi beklenirken Bakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamada destek ödemelerinin uzatıldığını belirtmişti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları kaydetti;
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesine göre aile destek ödemesinde sona gelindi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?
2025 yılında aile destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz herhangi resmi bir açıklama gelmedi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI
Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ