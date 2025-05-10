AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DURUM: Aile Destek Ödemesi bitti mi, bu ay yatacak mı?

Aile Destek Programı 2025 yılı Mayıs ödemelerine ilişkin açıklamalar, ihtiyaç sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak hak sahiplerine yaptığı ödemelere devam ederken, Mayıs ayına dair ödeme tarihleri ve miktarı hakkında bilgi arayışları arttı. Son olarak, Bakan Göktaş, Aralık 2024’te Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 3,6 milyar lira ödeme yapıldığını duyurmuştu. Şimdi ise gözler, Mayıs 2025’te yapılacak ödemelerin detaylarına çevrilmiş durumda. Peki, Aile Destek ödemeleri 2025 yılında devam edecek mi, ödemeler ne zaman yapılacak?
Aile Destek Programı, 2025 yılında sonlandırıldı. Her ay ihtiyaç sahibi hanelere düzenli olarak yatırılan ödemelerin 2024 Aralık ayında sona erdiği duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, programın süresinin dolması nedeniyle 2025'te devam etmeyeceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022 yılında başlattığı bu destek, iki yıl boyunca ekonomik zorluk çeken ailelere maddi yardım sağladı. Şimdi, gözler yeni bir destek paketinin açıklanıp açıklanmayacağına çevrildi. Peki, Aile Destek Programı 2025'te tekrar başlayacak mı, yeni bir ödeme yapılacak mı?
AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ 2025?
Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 Aralık ayında sona ereceği açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Aileye destek lüksmüş" başlıklı haberin tüm içeriğiyle "yalan" olduğu aktarıldı.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına konuya açıklık getirilmesinin zaruri hale geldiğine işaret edilen açıklamada, "Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
SOSYAL YARDIM PARALARI DEVAM EDİYOR
Bu yıla ilişkin bütçenin, kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktardığına ve toplumun her kesimini gözettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz. 2025'te sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar liraya çıkardık. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik. Son dönemde teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz."