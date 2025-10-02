2024 yerel seçimlerinde AK Parti, ülke genelinde önemli bir başarı elde ederek 12 büyükşehir, 12 il, 347 ilçe ve 170 belde belediyesini kazanmış, toplamda 542 belediyenin yönetimini üstlenmişti. Parti tarafından ortaya konulan “Türkiye Yüzyılı” vizyonu, yalnızca AK Parti belediyelerinin değil, farklı partilere mensup başkanların da ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, 7 ilçe ve belde belediye başkanının daha AK Parti’ye katılması bekleniyor.