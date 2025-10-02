AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde 12 büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 542 belediyede birinci parti çıkmıştı. Farklı siyasi partilerden seçimleri kazanan belediye başkanları AK Parti’ye katılmaya devam ediyor. 7 belediye başkanı daha bugün gerçekleştirilecek tören ile AK Parti’ye katılacak. Yerel seçim sonrası katılan başkan sayısı ise 66'ya çıkacak. Peki AK Parti’nin kaç belediyesi var? Hangi belediyeler AK Parti'ye katılacak?
2024 yerel seçimlerinde AK Parti, ülke genelinde önemli bir başarı elde ederek 12 büyükşehir, 12 il, 347 ilçe ve 170 belde belediyesini kazanmış, toplamda 542 belediyenin yönetimini üstlenmişti. Parti tarafından ortaya konulan “Türkiye Yüzyılı” vizyonu, yalnızca AK Parti belediyelerinin değil, farklı partilere mensup başkanların da ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, 7 ilçe ve belde belediye başkanının daha AK Parti’ye katılması bekleniyor.
Seçimlerin ardından gerçekleşen katılımlar ile bu rakam artmaya devam ediyor. Bugün katılımları beklenen belediyelerin katılımı ile AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı ise 608'e yükselecek.
AK Parti yetkilileri, gerçekleşen katılımların AK Parti'nin yereldeki gücünün kanıtı olduğuna dikkat çekerek, AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir tarafında güçlenmeye devam ettiği anlamına geldiğini kaydetti.
Yetkililer ayrıca Başkan Erdoğan tarafından yapılan, "kapımız herkese açık" çağrısının karşılık bulduğunu ifade etti.
AK Parti'ye geçecek belediye başkanları hangi parti ve ilden?
Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceği iddia edilmekte.
Son olarak İstanbul'da CHP’li Tuzla ilçe Belediye Başkan Vekili AK Parti’ye katılmıştı. İl bazında ile CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye katılmıştı.
Bu katılımlarla Türkiye’nin dört bir yanında AK Parti'nin gücünü pekiştirdiği vurgulanrırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kapımız herkese açık" mesajının sahada karşılık bulduğu görülüyor.
31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçim Sonuçlarına göre AK Parti oyların yüzde 35,5’ini almıştı.
Türkiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024