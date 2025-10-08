AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde 12 büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 542 belediyede birinci parti çıkmıştı. Farklı siyasi partilerden seçimleri kazanan belediye başkanları AK Parti’ye katılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen törende 7 belediye başkanına rozetlerini taktı. Peki AK Parti’ye katılan belediyeler hangileri? Hangi partiden belediye başkanı AK Parti’ye geçti? İşte detaylar.
2024 yerel seçimlerinde AK Parti, ülke genelinde önemli bir başarı elde ederek 12 büyükşehir, 12 il, 347 ilçe ve 170 belde belediyesini kazanmış, toplamda 542 belediyenin yönetimini üstlenmişti. Parti tarafından ortaya konulan “Türkiye Yüzyılı” vizyonu, yalnızca AK Parti belediyelerinin değil, farklı partilere mensup başkanların da ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte AK Parti"ye katılan belediye başkanları.
AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden?
1-Ardahan Göle Gökhan Budak CHP
2-Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara DP
3- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir DEVA
4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak ATAŞ DEVA
5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol YRP
6-Giresun ören beldesi - Soner Erkan YRP
7-Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük YRP
