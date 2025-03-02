Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. benzinin litre fiyatına 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim yapılacak. Peki 2 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?