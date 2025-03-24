Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,51 TL, motorine ise çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 TL ve LPG fiyatlarına ise Perşembe günü 65 kuruş zam yapılması bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 24 Mart 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...