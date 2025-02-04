Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Ocak ayında benzin ve motorine peş peşe gelen 31 Ocak'ta motorinin litre fiyatına 89 kuruş indirim yapıldı. LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.04 TL ile 1.08 TL arasında değişen zam gelmesi bekleniyor. Benzin ve motorinde ise herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. 4 Şubat 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: