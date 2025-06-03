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AKARYAKIT ZAMMI SON DURUM! Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 3 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT ZAMMI SON DURUM! Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 3 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

08:523/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Brent Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak artış ya da azalış eğilimi göstermeye devam ediyor. Benzin ve motorine indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç lira? Benzin, motorin, LPG akaryakıt son dakika haberleri

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzine zam var mı, motorin ne kadar sorularını beraberinde getirdi. İşte akaryakıt zammı beklentisi ve fiyatları...

Akaryakıtta zam ya da indirim geldi mi? (3 Haziran 2025)

3 Haziran tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

LPG ve motorin indirim bekleniyor

Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, otogaz (LPG) fiyatında 5 Haziran Perşembe günü 1,07 TL, motorin grubunda ise 6 Haziran Cuma günü 1 lira indirim yaşanması bekleniyor.

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları (3 Haziran 2025 )


Benzin: 46.84 TL

Motorin: 46.12 TL

LPG: 26.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları (3 Haziran 2025 )


Benzin: 46.70 TL

Motorin: 46.00 TL

LPG: 25.59 TL

Ankara


Benzin: 47.50 TL

Motorin: 46.96 TL

LPG: 26.09 TL

İzmir


Benzin: 47.84 TL

Motorin: 47.30 TL

LPG: 26.04 TL

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