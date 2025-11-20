Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Taleba değişiyor! Benzin ve Motorine zam mı geldi mi? 20 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Taleba değişiyor! Benzin ve Motorine zam mı geldi mi? 20 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

13:0220/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Brent Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak artış ya da azalış eğilimi göstermeye devam ediyor. Benzin ve motorine zam mı geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç lira? 20 Kasım 2025 Benzin, motorin, LPG akaryakıt son dakika haberleri

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzine zam var mı, motorin ne kadar sorularını beraberinde getirdi. İşte akaryakıt zammı beklentisi ve fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELİYOR!

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,5 TL'lik zam bekleniyor. Zam kararı sonrasında İstanbul'da Motorin 60,13, 59,99 TL'ye yükselecek. Ankara'da bu rakam 61,15, İzmir'de ise 61,49'TL'ye ulaşacak.


İstanbul Akaryakıt Fiyatları (20 Kasım 2025 )

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 54,89 TL

Motorin litre fiyatı: 57,63 TL

LPG litre fiyatı: 27,71 TL



İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.73 TL

Motorin litre fiyatı: 57.49 TL

LPG litre fiyatı: 27,08 TL














Ankara akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 55.76 TL

Motorin litre fiyatı: 58.65 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL





İzmir akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 56.09 TL

Motorin litre fiyatı: 58.99 TL

LPG litre fiyatı: 27,53 TL





#akaryakıt fiyatları
#motorin
#benzin
#Güncel Akaryakıt Fiyatları
#akaryakıt indirimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, BağKur, EYT, 4C'li ve sosyal yardım alanlara maaş artışı! Yüzde 6,5 fark ve yüzde 11 toplu sözleşmeye ilaveten enflasyon farkı