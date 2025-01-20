Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de doğmuştur. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kariyeri boyunca çeşitli il ve ilçelerde hakim olarak görev yapmış, ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmış, 2024 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmiştir. İşte Akın Gürlek’in hayatı ve özgeçmişi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in kim olduğu, birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Peki, Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?
İstanbul cumhuriyet başsavcısı Akın Gürlek kimdir?
1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaparken Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararını tanımadı. Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.
Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Evli ve 1 çocuk babasıdır.