İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in kim olduğu, birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Peki, Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?