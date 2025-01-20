Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de doğmuştur. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca çeşitli il ve ilçelerde hakim olarak görev yapmış, ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlendi. 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. 2024 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. İşte Akın Gürlek’in özgeçmişi ve biyografisi.

1 /5 İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in kim olduğu, birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki Akın Gürlek kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında? Başsavcı Akın Gürlek özgeçmişi ve biyografisi.

2 /5 Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in hayatı.

3 /5 İstanbul cumhuriyet başsavcısı Akın Gürlek kimdir? 1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

4 /5 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaparken Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararını tanımadı. Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.