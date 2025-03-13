ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk ALES oturumuna katılacak adaylar için başvuru süreci tamamlandı. Adayların gündeminde ise şimdi sınav oturum tarihi var. Peki, 2025 ALES/1 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM takvimine göre ALES tarihi...

1 /4 Yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2025 sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Peki, ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ALES sınav takvimi 2025 ve tarih bilgileri

2 /4 ALES 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2025-ALES/1, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların, sınav günü belirlenen saatten önce sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekiyor.

3 /4 ALES GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? Şu an itibarıyla 2025-ALES/1 sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu doğrultuda, adayların 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi resmi adresi üzerinden sınav giriş yerlerini kontrol etmeleri bekleniyor.