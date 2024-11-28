ALES 3 sınav sonuçları için gözler ÖSYM’de. Bu senenin 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşti. 50 sözel 50 sayısal sorunun yöneltileceği sınavda adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavın tamamlanmasının ardından ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandı. Şimdi gözler ALES sonuçlarında. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES/3 sonuçları açıklanma tarihi.