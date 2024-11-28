ALES sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. 17 Kasım’da gerçekleşen ALES 3 sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılacak. İşte detaylar
ALES 3 sınav sonuçları için gözler ÖSYM’de. Bu senenin 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşti. 50 sözel 50 sayısal sorunun yöneltileceği sınavda adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavın tamamlanmasının ardından ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandı. Şimdi gözler ALES sonuçlarında. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES/3 sonuçları açıklanma tarihi.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024-ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle puanlar geçerli olacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar ALES sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınav sonuçları, 5 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre, adayların sınav sonuçlarını kullanarak lisansüstü programlara başvurmasına olanak tanır. Her üniversitenin ve programın kabul politikaları farklılık gösterebilir.
ALESTEN KAÇ ALMAK GEREKİYOR?
ALES sınavı 100 puan üzerinden hesaplanır. Puan hesaplanma sistemi makalemizde belirtilmiştir. Lisansüstü alımlar için 70-80 bandında bir puan işinizi görebilirken, akademik personel alımlarında bölüme göre değişse dahi genel itibariyle 85 üstü puan almanız ilk 10'a girmenizi sağlayacaktır.
AYT puanı, genel yetenek ve genel kültür alanlarındaki başarıyı, EA puanı ise eşit ağırlık alanındaki başarıyı yansıtır. ALES puanı, lisansüstü programlara başvururken kullanıldığı gibi, akademik kadro alımlarında da sıklıkla kullanılır. Üniversiteler ve diğer kurumlar, personel alımı yaparken adayların ALES puanını dikkate alır.
ALES puan hesaplamasında Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal bölümleri için katsayılar yukarıdaki gibidir.