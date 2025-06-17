ALES, açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman gibi akademik kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Sınava girecek adaylar, ALES/2 sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ederken, sınavın tam tarihi ve saati de araştırılıyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre belirlenen o tarih.