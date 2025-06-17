ALES ilk oturumun tamamlanmasının ardından gözler ikinci sınava çevrildi. ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak. Adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? İşte ÖSYM 2025 ALES takvimi.
ALES, açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman gibi akademik kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Sınava girecek adaylar, ALES/2 sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ederken, sınavın tam tarihi ve saati de araştırılıyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre belirlenen o tarih.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ALES sınav giriş yerlerine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimizde yer verilecektir. Sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.
ALES'in Amacı Nedir?
ALES'in temel amacı, adayların sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçerek, lisansüstü eğitim ve akademik kariyer için yeterliliklerini belirlemektir. Bu sınav, doğrudan bilgi ölçmekten ziyade, analitik düşünme, problem çözme ve mantıksal çıkarım yapma yeteneklerini değerlendirmeye odaklanır.
Kimler ALES'e Girebilir?
Bir lisans programında eğitim gören, bir lisans programından mezun olmuş herkes Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girebilir. Denklik belgesine sahip olmak şartıyla, yurt dışında lisans eğitimi görmüş kişiler de sınava başvurabilirler. Tezli yüksek lisans başvuruları için ALES önemli bir kriterdir.
ALES için bir sınırlama söz konusu olmayıp adaylar dilediği kadar sınava girebilir. Bir yere başvuru yapıldığında adayların geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanı kullanılır.
ALES geçerlilik süresi kaç yıl?
2017 Sonbahar döneminden itibaren ALES puanlarının geçerlilik süresi beş yıla çıkarılmıştır.
ALES soru sayısı sınav süresi
ALES Sınavda 100 soru sorulacak ve adaylara sorular için 150 dakika süre verilecek. Adaylar sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunundan ayrılamazlar.
ALES’ten Kaç Puan Almam Gerekiyor?
Öğretim görevlisi ve doktoraya başvurabilmek için ALES’ten en az 70 puan almış olmanız gerekir. Tezli yüksek lisans için ise en az 55 almış olmak gerekiyor. Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmıyor.