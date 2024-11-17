ALES nerelerde geçerli?

Birçok aday ALES puanıyla akademik kariyer başvurusunda bulunmaktadır. Ancak ALES sadece lisansüstü eğitimde değil birçok farklı alanda da kullanılmaktadır. ALES’in geçerli olduğu alanlar aşağıdaki listede iletilmiştir:

- Yükseköğretim kurumları Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularında,

- Üniversiteler yüksek lisans ve doktora başvurularında,

- Mühendislik tamamlama programına başvurularda,

- Üniversiteler öğretim elemanı eksiğinin giderilmesi adına yurt dışındaki yüksek lisans ve doktora programlarına katılması için aday gönderirken

- Bazı kamu kurum ve kuruluşlar, yurt dışı yüksek lisans bursu verirken

- Ayrıca belirli kurumlar personel alımı yaparken ALES puanı talep etmektedir.