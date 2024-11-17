ALES/3, 81 ilde ve 92 sınav merkezinde yapılacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. ALES puan türleri ve test ağırlıklarına göre puan hesaplanacak. ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Peki ALES/3 saat kaçta başlıyor sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?
2024 yılı içerisindeki son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 17 Kasım Pazar gününe denk geliyor. ALES 3 sınavı81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek, 486 bina ve 6 bin 760 salon kullanılacak. Peki ALES/3 saat kaçta başlıyor sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?
ALES/3 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ALES/3 sınavı 17 Kasım Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve12.45'te sona erecek.
10:00'dan sonra bina ve salonlara adaylar alınmayacak. Ayrıca ALES'ten alınan puan, sınav sonuçlarının belli olduğu günden itibaren 5 yıl süre ile geçerli sayılacak.
ALES SINAVI KAÇ SAAT SÜRECEK?
ALES/3 sınavına girecek adaylara 150 dakika 2,5 saatlik süre tanınacak. Adaylar ALES sınav sonuçlarına erişebilmek için T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ya da mobil uygulamalarından öğrenebilecektir.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2024 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, sonuçlarında doğru ve yanlış cevap sayılarını, ALES puanlarını ve bu puanlara göre başarı sıralarını da görebilecek.
ALES SINAVINDA NEREDEN SORU SORULACAK?
Açıklamada sınavla ilgili değerlendirmesine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adayların alacakları puanların, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacağını bildirdi.
Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf olduğunu belirten Ersoy, bu haktan 1240 adayın yararlandığını dile getirdi.
Sınava 651 engelli adayın da katılacağını aktaran Ersoy, engelli adaylar için gerekli düzenlemelerin yapıldığını, tedbirlerin alındığını vurguladı.
Bayram Ali Ersoy, sınavda adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacağını, 150 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adayların 30 dakika ilave süre kullanabileceğini bildirdi. Sınav günü emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişinin görev yapacağını ifade eden Prof. Dr. Ersoy, adaylara başarı diledi.
ALES nerelerde geçerli?
Birçok aday ALES puanıyla akademik kariyer başvurusunda bulunmaktadır. Ancak ALES sadece lisansüstü eğitimde değil birçok farklı alanda da kullanılmaktadır. ALES’in geçerli olduğu alanlar aşağıdaki listede iletilmiştir:
- Yükseköğretim kurumları Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularında,
- Üniversiteler yüksek lisans ve doktora başvurularında,
- Mühendislik tamamlama programına başvurularda,
- Üniversiteler öğretim elemanı eksiğinin giderilmesi adına yurt dışındaki yüksek lisans ve doktora programlarına katılması için aday gönderirken
- Bazı kamu kurum ve kuruluşlar, yurt dışı yüksek lisans bursu verirken
- Ayrıca belirli kurumlar personel alımı yaparken ALES puanı talep etmektedir.