Bunun yanında ALES ağırlıklı puanlar da hesaplamaya katılır. Ağırlıklı puanlar; sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak verilir. Eğer ÖSYM ya da yargı mercileri tarafından iptal edilen soru ya da sorular olursa, hesaplamaya bu soru ya da sorular katılmaz ve aynı yöntemle hesaplama eksik sorular üzerinden gerçekleştirilir.