Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3), 171 bin 640 adayın katılımıyla bugün yapıldı. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM sınav soru ve cevap anahtarılarında. Peki ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES 3 sınavı ÖSYM tarafından yapıldı. 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavda, 486 bina ve 6 bin 760 salon kullanıldı. Sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
ALES soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ALES 2024 /3 sınavını 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdi. ÖSYM soruları ve cevap anahtarını erişime açtı.
ALES sınavı soru ve cevap anahtarını erişime açan ÖSYM'den şu açıklama geldi: "17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, 17 Kasım 2024 tarihinde saat 13:20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 27 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir."
Sınava katılan adaylar soruların % 10'luk kısmına ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden erişebilecekler. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile AİS sayfasına giriş yapan kullanıcılar buradan sorulara ulaşabilecekler.
ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES 3 sınav sonuçları 6 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?
ALES sınav sonuçları, optik okuyucular ve bilgisayarlar tarafından değerlendirilir. Sınava giren her adayın testlerde verdikleri doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının 4/1 oranı çıkarılarak ham puan ortaya çıkarılır.
ALES puan hesaplaması yapılırken; ortaya çıkarılan ham puan ortalamasıyla birlikte, standart sapmalar ayrı ayrı hesaplanır ve adayların puanları ortaya çıkarılır. Ortalama 50 ve standart sapma ise 10 puan olarak değerlendirilir.
Bunun yanında ALES ağırlıklı puanlar da hesaplamaya katılır. Ağırlıklı puanlar; sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak verilir. Eğer ÖSYM ya da yargı mercileri tarafından iptal edilen soru ya da sorular olursa, hesaplamaya bu soru ya da sorular katılmaz ve aynı yöntemle hesaplama eksik sorular üzerinden gerçekleştirilir.