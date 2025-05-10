Günümüzde tüketim kültürü, insanların yalnızca ihtiyaç duyduğu değil, anlık duygusal boşluklarını doldurmak için de alışveriş yapmasına neden oluyor. Psikolog Yasemin Aydoğdu’ya göre bu davranış, kısa vadede rahatlatıcı gibi görünse de uzun vadede ciddi psikolojik ve ekonomik sorunlara yol açabiliyor. Alışveriş bağımlılığı, sadece bireyin değil, çevresinin de yaşam kalitesini düşüren bir sorun haline gelebiliyor. Peki, bu durumla başa çıkmanın yolları neler?