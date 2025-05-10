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“Alışveriş yapmadan duramıyorum!” diyorsanız bu yöntemlerle kontrolü ele alabilirsiniz

“Alışveriş yapmadan duramıyorum!” diyorsanız bu yöntemlerle kontrolü ele alabilirsiniz

14:0510/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Alışveriş bağımlılığı, duygusal boşlukları doldurma çabasıyla ortaya çıkan ve yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sorundur. Uzmanlar, bu bağımlılıkla başa çıkmak için çeşitli stratejiler öneriyor. Peki, alışveriş bağımlılığı nasıl kontrol altına alınabilir?

Günümüzde tüketim kültürü, insanların yalnızca ihtiyaç duyduğu değil, anlık duygusal boşluklarını doldurmak için de alışveriş yapmasına neden oluyor. Psikolog Yasemin Aydoğdu’ya göre bu davranış, kısa vadede rahatlatıcı gibi görünse de uzun vadede ciddi psikolojik ve ekonomik sorunlara yol açabiliyor. Alışveriş bağımlılığı, sadece bireyin değil, çevresinin de yaşam kalitesini düşüren bir sorun haline gelebiliyor. Peki, bu durumla başa çıkmanın yolları neler?

1. ALIŞVERİŞE ÇIKMADAN ÖNCE LİSTE HAZIRLAYIN

Uzman Klinik Psikolog Dr. Turan Çetin, "İhtiyaç listesi hazırlamak, alışveriş sırasında duygusal kararların önüne geçer. Hazırlıksız yapılan alışverişler, genellikle pişmanlıkla sonuçlanır" diyerek bu yöntemin önemine dikkat çekiyor. Planlı alışveriş, kontrolsüz harcamaları azaltmanın ilk adımı olabilir.


2. DUYGUSAL BOŞLUKLARINIZI FARK EDİN VE ALTERNATİF AKTİVİTELER BULUN

Psikolog Yasemin Aydoğdu, alışveriş bağımlılığının temelinde çoğunlukla "bir boşluğu doldurma isteği" olduğunu söylüyor:

“Kişiler yalnızlık, değersizlik ya da anksiyete gibi duygularla başa çıkamadıklarında, bu duyguları bastırmak için alışverişi bir kaçış yolu olarak kullanabiliyorlar. Oysa yürüyüş, resim yapmak ya da arkadaşlarla zaman geçirmek gibi sağlıklı alternatifler duygusal dengeyi sağlamada çok daha etkili olur.”


3. BÜTÇE PLANLAMASI YAPIN VE KREDİ KARTI KULLANIMINI SINIRLAYIN

Dr. Turan Çetin, alışveriş bağımlılığını tetikleyen en önemli etkenlerden birinin “kolay erişim” olduğunu söylüyor:

“Kredi kartıyla yapılan alışverişler, kişinin harcama farkındalığını azaltıyor. Bu nedenle nakit harcamaya yönelmek ve aylık bir bütçe planı yapmak davranış kontrolü açısından oldukça etkili olacaktır.”


4. PROFESYONEL DESTEK ALIN

Dr. Turan Çetin, “Kişinin alışverişe yönelmesine neden olan düşünce kalıplarını değiştirmek için profesyonel destek almak, uzun vadede bağımlılığı azaltabilir” diyerek bu konuda uzman desteğinin altını çiziyor.



#alışveriş
#alışveriş bağımlılığı
#Tüketim Kültürü
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