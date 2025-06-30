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Almanya’da vize başvurularında itiraz hakkı kalkıyor mu? Dışişleri Bakanlığı yeni kararı duyurdu

Almanya’da vize başvurularında itiraz hakkı kalkıyor mu? Dışişleri Bakanlığı yeni kararı duyurdu

17:3030/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak dünya çapında 1 Temmuz 2025 itibarıyla reddedilen vize başvurularına karşı başlatılabilen itiraz (remonstrasyon) prosedürünü kaldırmaya karar verdiğini duyurdu. Peki Almanya vize başvurusu nasıl yapılır? başvurucuların reddedilmesi durumunda yeniden vize başvurusu yapılır mı?

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren vize başvurusu reddedilen kişilerin karara karşı itiraz (remonstrasyon) hakkı kaldırılıyor. Bu yeni düzenleme, vize başvuru süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Almanya'ya seyahat planı olan veya vize başvurusunda bulunmayı düşünen herkes için dikkat edilmesi gereken bir konu. Yapılan açıklamada, bu sayede daha fazla vize başvurusunun işleme alınabileceğine ve bekleme sürelerinin kısaltılabileceğine işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında, tüm başvurucuların reddedilme durumunda herhangi bir zamanda vize için yeni bir başvuruda bulunma hakkının da olduğu hatırlatıldı.

Almanya vize başvurusu itiraz hakkı nasıl olacak?

Bakanlığı, açıklamasında, 2024 yılında alınan vize başvurusu sayılarına dair bilgi paylaştı. 2024’te yaklaşık 2 milyon vize başvurusunun işleme alındığı, bunun önceki yıllardan fazla olduğu belirtilen açıklamada, özellikle Almanya'da daimi ikamet için ulusal vize başvurularında artış eğiliminin devam ettiği kaydedildi.

“Vize ofislerimizin bazıları bu artan talebi aynı ölçüde karşılayamıyor, bu da vize başvuru randevuları için daha uzun bekleme sürelerini beraberinde getiriyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, vize işlemleri için ek kapasite açmak amacıyla, Dışişleri Bakanlığı’nın Haziran 2023'ten itibaren belirli yurtdışı diplomatik misyonlarında pilot proje olarak itiraz prosedürünü askıya aldığı hatırlatıldı. 

İtiraz hakkının bakanlık tarafından “gönüllü olarak sağlanan yasal bir çözüm olduğuna ve yasa tarafından şart koşulmadığına" işaret eden bakanlık, “Pilot aşama konusunda yapılan değerlendirme, itiraz prosedürünün kaldırılmasının vize başvurularının işlenmesi için özel olarak kullanılabilecek personel kapasitesi yarattığını ve böylece daha fazla sayıda vize başvurusunun kabul edilmesine olanak sağladığını gösterdi” denildi.

Almanya Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya vizesi almak isteyen kişilerin, belirlenen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İstenilen belgeler temin edilerek Almanya Konsolosluğuna başvuru yapılmalıdır. Eğer Almanya’ya uzun süreli seyahatte bulunacaksanız, başvurularınızı doğrudan Almanya Büyükelçiliği ya da Almanya Konsolosluğuna yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra kısa süreli Almanya seyahati için Almanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen kurumlara başvuruda bulunulmalıdır.


Almanya Vizesi Kimlere Verilir?

Ülkeye farklı amaçlarla gitmek isteyen kişilerin alması gereken Almanya vizesi, şu amaçlarla verilir:

Almanya’ya turistik seyahat

Kısa süreli öğrenim ve staj

Aile, arkadaş, akraba ziyareti

Sportif faaliyetler, konferans ve kültürel etkinliklere katılım

İş ve fuar ziyareti ile ticari seyahat

Kısa süreli Almanya ziyareti

Almanya Turistik Vizesi

Turizm amacıyla Almanya’ya gidecek olan kişilerin Almanya turistik vizesi alması gerekir. 90 günden daha az süreli geziler için verilen turistik vize sadece turistik amaçlarla verilir.

Almanya Aile, Arkadaş ve Akraba Ziyareti Vizesi

Aile, arkadaş ve akraba ziyaretinde bulunacak olan kişiler, Almanya vizesi kapsamında yer alan ilgili vizeyi almak durumundadır. Vize için ziyaret edilecek kişilerden davetiye alınması zorunludur. Arkadaş, aile ve akraba ziyareti vizesi 90 güne kadar seyahati mümkün kılar.

Almanya Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Almanya vizesi alınabilmesi için çeşitli belgelerin temin edilmiş olması gerekir. Bu belgeler genel hatlarıyla şu şekildedir:

Almanya vizesine başvuru formu

Pasaport

Seyahat Sağlık Sigortası

Son 3 aya ait maaş bordrosu

Banka hesap dökümü

Varsa belediyeden onaylı davet mektubu

SGK dökümü

Sponsor dilekçesi

E-devletten veya nüfus müdürlüğünden alınan nüfus kayıt örneği

Çalışılan şirkete ait imza sirküleri

2 adet biyometrik fotoğraf

Vize türüne göre istenilen evraklarda değişiklik olabilir.


#Almanya vizesi
#vize başvurusu
#Almanya Dışişleri Bakanlığı
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