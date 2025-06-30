Almanya Turistik Vizesi

Turizm amacıyla Almanya’ya gidecek olan kişilerin Almanya turistik vizesi alması gerekir. 90 günden daha az süreli geziler için verilen turistik vize sadece turistik amaçlarla verilir.

Almanya Aile, Arkadaş ve Akraba Ziyareti Vizesi

Aile, arkadaş ve akraba ziyaretinde bulunacak olan kişiler, Almanya vizesi kapsamında yer alan ilgili vizeyi almak durumundadır. Vize için ziyaret edilecek kişilerden davetiye alınması zorunludur. Arkadaş, aile ve akraba ziyareti vizesi 90 güne kadar seyahati mümkün kılar.

Almanya Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Almanya vizesi alınabilmesi için çeşitli belgelerin temin edilmiş olması gerekir. Bu belgeler genel hatlarıyla şu şekildedir:

Almanya vizesine başvuru formu

Pasaport

Seyahat Sağlık Sigortası

Son 3 aya ait maaş bordrosu

Banka hesap dökümü

Varsa belediyeden onaylı davet mektubu

SGK dökümü

Sponsor dilekçesi

E-devletten veya nüfus müdürlüğünden alınan nüfus kayıt örneği

Çalışılan şirkete ait imza sirküleri

2 adet biyometrik fotoğraf

Vize türüne göre istenilen evraklarda değişiklik olabilir.



