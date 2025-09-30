Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve Fed’in faiz kararına dair beklentiler altın fiyatlarını hareketlendirdi. Ons altın 3 bin 860 dolarla tarihi zirveyi gördükten sonra kâr satışlarının etkisiyle 3 bin 800 dolar seviyelerine geriledi. Yatırımcıların gözleri şimdi gram ve çeyrek altındaki fiyatlamalara çevrilmiş durumda. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL’den işlem görüyor, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altındaki düşüşün perde arkası.
Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler, ABD’de federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişeler ve Fed’in para politikasına dair beklentiler, altın fiyatlarını hareketlendirmeye devam ediyor. Güvenli liman talebiyle yukarı yönlü ivme kazanan ons altın, bugün 3 bin 871 dolar seviyesini test ederek yeni zirvesine çıktı. Ancak rekor seviyelere yaklaşılmasıyla birlikte yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi sonucu fiyatlar yeniden 3 bin 800 dolar bandının altına geriledi.
Ons altın fiyatları bugün saat 12.45 itibarıyla yüzde 0,95 düşüşle 3 bin 797 dolardan işlem görüyor. Yeni yılın ilk gününe 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu güncel fiyatlarla yıl başından bu yana yüzde 44,75 yükseliş kaydetti.
Altın neden düştü, gram altın ne kadar?
Aynı dakikalarda ons altın ve dolar/tl kurunun etkili olduğu gram altın fiyatları ise yüzde 0,97 düşüşle 5 bin 75 liradan işlem görüyor.
Gram altın fiyatları da bugün ons altına paralel olarak yükselmiş ve 5 bin 176 lira ile yeni rekor seviyesine ulaşmıştı. ABD'de 2026 mali yılının başlamasına bir günden az süre kala, Kongre'de bütçe üzerinde uzlaşma sağlanamaması federal hükümetin kapanma riskini artırdı. ABD yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki bütçe görüşmelerinde ilerleme sağlanamasının ardından Başkan Yardımcısı JD Vance hükümetin "durma noktasına doğru gittiğini" söyledi. ABD'de hükümetin kapanma riski altın fiyatlarını destekliyor.