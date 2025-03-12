Altın fiyatları, dünya genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler ile günlük olarak farklılık gösterebiliyor. Ülkemizde en fazla tercih edilen altın türlerinden biri olan gram altın fiyatı da yatırımcıların takibinde. Özellikle geçtiğimiz ay rekor üstüne rekor kıran değerli materyallerden altın, bu hafta ise yatay seyir izledi. Peki bugün gram altın kaç TL oldu? İşte 12 Mart güncel altın fiyatları.
Haftanın ilk gününden itibaren sakin bir seyir izleyen altın fiyatları, gün içerisinde de yatay seyrini sürdürdü. Geçtiğimiz haftalarda 3 bin 500 lira bandını geçen gram altın fiyatı güne 3 bin 429 lira seviyelerinden başladı. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik endişeler ile birlikte dalgalanmaya devam eden altın fiyatları yatırımcıların en fazla takip ettiği araçlardan. Peki şu sıralarda gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?
Piyasalardaki gün sonu rakamları açıklandı. Buna göre, gram altın saat 18.40 sıralarında 3 bin 440 lira seviyelerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı 5 bin 716 lira seviyelerinden işlem görmektedir.
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Piyasalarda günün son rakamlarına göre, yarım altın fiyatı 11 bin 432 lira seviyelerinde.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 22 bin 768 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 478 bin 999,50 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 478 bin 999,50 liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 438 bin lira, en yüksek 3 milyon 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 478 bin 999,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 16 milyar 559 milyon 926 bin 326,44 lira, işlem miktarı ise 4.823,87 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 16 milyar 620 milyon 161 bin 31,44 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.