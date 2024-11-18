Altın fiyatları 2025 yılında nereye doğru ilerleyecek, yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri. 2025 altın tahmini, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikaları gibi birçok faktöre bağlı olarak şekillenecek. çok uluslu bir ABD yatırım bankası Goldman Sachs, 2025 yılı altın tahmini fiyatını açıkladı. Peki Altın fiyatları 2025’te ne kadar olacak?

1 /6 2025 yılında altın fiyatlarının ne kadar süreceği merak konusu. Piyasa koşulları, küresel ekonomik gelişmeler, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, 2025'te altın fiyatları için öngörüleri ve analizleri takip ederek stratejilerini belirlemete faydasını belirtiyor. Peki 2025’te altın fiyatları ne kadar olacak?

2 /6 Altın fiyatları 2025’te ne kadar olacak? 2025 altın yatırımı yapmak isteyenler için altın fiyatlarında yükseliş olacak mı sorusu büyük önem taşıyor. Altın yatırımcıları sıkıntılı geçen 2 haftanın ardından Bloomberg'de yayımlanan bir haberle umutlarını yeşertti. Goldman Sachs'a göre, merkez bankalarının alımları ve ABD faiz indirimleri nedeniyle altın gelecek yıl rekor seviyeye ulaşacak.

3 /6 Goldman Sach'ın analizinde merkez bankalarının altın alımları ve ABD'nin desteğiyle 2025 yılında faiz indirimlerinin önemine dikkat çekildi.

4 /6 En önemli emtialar arasında bulunan altının bu gelişmeler ışında yükseliş trendini sürdüreceğini öne süren Goldman Sach analisti Daan Struyven, ons altının 3000 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

5 /6 2025 yılı Aralık ayına kadar 3000 dolar hedefinin gerçekleşmesini beklediğini uman Struyven, altında yapısal yükselişin Fed'in faiz indirimlerini devam ettirmesine bağladı.