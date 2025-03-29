ALTIN FİYATLARI 29 MART SON DAKİKA! İlk kez altın alacakları uyardı: Gram altın 4 bin 500 lira olacak mı?

4 BİN LİRA TAHMİNİNİ YENİLEDİ

Gram altın tarafında nisan ayında teknik bir düzeltme beklediğini ifade eden İslam Memiş, "Kasım ayında kamuoyuna açıkladığımız bir rakam vardı: 4 bin – 4 bin 500 lira aralığı. Tekrar bu seviyeyi bekleyeceğiz. Ancak hem ons hem gram altın tarafında o teknik düzeltmeleri görmemiz gerekiyor. İlk kez alacaklar panik yapmamalı elinde altın olan eğer nakite ihtiyacı yoksa beklemeli.