ALTIN FİYATLARI 29 MART SON DAKİKA! İlk kez altın alacakları uyardı: Gram altın 4 bin 500 lira olacak mı?

Altın, son dönemde rekor üzerine rekor kırarak yatırımcıların ilgisini daha da artırdı. Gram altın, ons altından aldığı destekle yükselen bir trend izlerken, yatırımcılar sürekli olarak fiyatların hangi seviyelere ulaşacağını takip ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişe dikkat çekerek, özellikle ilk kez altın alacaklara bazı önemli uyarılarda bulundu.
Altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle son dönemde büyük bir yükseliş gösterdi. Ons altın, 3.080 dolar seviyelerinin üzerine çıkarak tarihi zirvelerine ulaşırken, gram altın da 3.700 TL bandındaki hareketlerine devam ediyor. Bu hızlı artış, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve altın almak ya da mevcut altınlarını satmak isteyenler için önemli bir süreç doğuruyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının hızla yükseldiğini belirterek, altın almak veya elindeki altını satmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktaları paylaştı. Memiş, yatırımcıları özellikle aşırı yükseliş dönemlerinde temkinli olmaları konusunda uyardı.
BU HAFTA YÜZDE 2 YÜKSELDİ
Altın fiyatları cuma günü ons başına 3.080 doların üzerine çıktı. Yatırımcıların ABD Başkanı Trump'ın yeni tarifelerinin tetiklediği küresel ticaret savaşı korkularıyla güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi.
Altın, tarifeler, ticaret anlaşmazlıkları ve jeopolitik riskler konusundaki endişeler nedeniyle bu hafta yaklaşık %2 yükselerek üst üste dördüncü haftalık artışını kaydetti. Ayrıca şubat ayı ABD çekirdek enflasyonu beklentilerin üzerinde %0,4 arttı. Fed, faiz oranlarını sabit tutarken, piyasalar yıl sonuna kadar 63 baz puanlık indirim bekliyor. Trump'ın 2 Nisan'daki yaklaşan karşılıklı tarife planları enflasyon endişelerine ve ticaret gerginliklerine katkıda bulunuyor.
YÜZDE 17 GETİRİ SAĞLADI
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini şu şekilde açıkladı "Ons altın yıl başından bu yana yüzde 17 getiri sağladı. Ticaret savaşlarının resmen başlaması burada önemli bir etkiye neden oldu" dedi. Memiş altında bir yıllık sürede beklenen fiyatların 3 aylık sürede gerçekleştiğini ifade etti.
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İslam Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:
440 DOLAR YÜKSELDİ
İlk kez altın alacak ya da altın alımı için fırsat kollayanlar için bu seviyelerin uygun olmadığını düşünüyoruz. Ons altının 3 aylık süreçte yüzde 17'lik getirisi var. 440 dolar civarında yükseldi. Teknik bir düzeltme hareketi gelmedi. Bu aşağı doğru teknik düzeltmeleri yapmadan yükselişlerine devam etme ihtimali zor.
KORKU VE PANİĞE GEREK YOK
Gram altın serbest piyasalarda 3830 lira. Biz 3 bin 700- 3 bin 800 seviyelerini temmuz ayında bekliyorduk. 3 aylık süreç içindeki yükselişleri agresif bulduğumuzu ifade ettik. Gram altın yatırımcısının dikkat etmesi lazım. Korku ve paniğe gerek yok. Piyasada hiçbir enstrüman sonsuza dek yükselmez. Teknik düzeltmeler yaparak yoluna devam eder.
4 BİN LİRA TAHMİNİNİ YENİLEDİ
Gram altın tarafında nisan ayında teknik bir düzeltme beklediğini ifade eden İslam Memiş, "Kasım ayında kamuoyuna açıkladığımız bir rakam vardı: 4 bin – 4 bin 500 lira aralığı. Tekrar bu seviyeyi bekleyeceğiz. Ancak hem ons hem gram altın tarafında o teknik düzeltmeleri görmemiz gerekiyor. İlk kez alacaklar panik yapmamalı elinde altın olan eğer nakite ihtiyacı yoksa beklemeli.