Altın fiyatları 2025’te ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Yeni yılda altın fiyatları geçen yılın ilk altı ayında olduğu gibi rekorları ardı ardına kırıp kırmayacağı merak konusu olurken uzmanlardan altın yorumları da gelmeye başladı. Altın fiyatları yılın ilk işlem gününde hafif primli seyrediyor. Gram altın 3 bin liranın sınırında işlem görüyor. Peki Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan çarpıcı altın yorumları.
2025 yılında altın fiyatları yükseliyor mu yoksa düşüyor mu, öğrenmek için merak konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlardan gelen altın yorumlarına göre, küresel ekonomik gelişmeler, enflasyon oranları ve merkez bankalarının faiz kararları altın fiyatları doğrudan yer alıyor. Altın yatırımcıları, piyasalardaki dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmalı ve güvenilir kaynaklar günlük analizleri takip yöntemleri. Küresel piyasalar 2025 yılına resmen başladı. Dünkü yılbaşı tatilinin ardından işlemlere başlayan piyasalarda ilk etapta altın fiyatları dikkat çekmeye başladı. Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Güncel altın fiyatı analist yorumu.
Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan altın yorumları
HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy "Önümüzdeki yıl için Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdiği ve jeopolitik risklerin azaldığı bir durum ons altın fiyatına olumsuz yönde yansıyabilir" dedi. Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan "Korumacı politikaların ve ticaret savaşına yönelik endişelerin artması altına yönelik talebi artırabilir" ifadesini kullandı.
Uzmanlar, ABD'de enflasyonla mücadelenin henüz tam olarak sonuçlanmadığını belirterek, 2025 yılında merkez bankalarının para politikası adımlarını ve jeopolitik riskleri izlemeye devam edeceklerini kaydetti.
Geçen yıl artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomide belirsizliklerin devam etmesi güvenli liman varlıklardan olan altına talebi artırdı. 2025 yılında ise ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının atacağı adımların altının seyri üzerinde etkili olması bekleniyor.
2024 yılında 2 bin 790 dolarla tarihi zirvesini gören altının ons fiyatı yılı yüzde 27,2 artışla 14 yıllın en yüksek getirisini kaydederek 2 bin 623 dolar ile tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi.
Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı rapora göre, 2024 yılında merkez bankalarının alımları tüketici talebindeki yavaşlamayı dengeledi. Asya bölgesindeki yatırımcıların, altın üzerinde sürekli varlık gösterdiğinin belirtildiği raporda, üçüncü çeyrekte azalan getirilerin ve zayıflayan dolar endeksinin diğer bölgelerdeki yatırımcıları da altına çektiği kaydedildi.
Raporda, altının artan piyasa dalgalanmaları ve jeopolitik risklere karşı koruma aracı olarak oynadığı role dikkat çekilirken 2024 yılındaki performansında da bu role vurgu yapıldı. HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy ve Yatırım Finansman Başekenomisti Erol Gürcan, altının 2025 vizyonu hakkında görüşlerini paylaştı.
ABD’de çekirdek enflasyonda düşüşün son aylarda yerini görece yatay bir seyre bıraktığını belirten Aksoy, Fed’in aralık projeksiyonlarında 2025 için daha az faiz indirimi öngörmesinin ons altın için aşağı yönde risk yarattığını kaydetti.
ABD’de enflasyonun 2025’te görece yüksek seyredebilme ihtimali olsa da, kontrol altında kalacağı beklentisiyle ons altın üzerinde belirgin bir yükseliş etkisi yaratmayabileceğini aktaran Aksoy, ABD'de bütçe açığının ve dolayısıyla borçlanmanın aşırı seviyelere ulaşması durumunda, altının dolara alternatif olarak güvenli liman konumunda ön plana çıkabileceğinin altını çizdi.
ABD tarafından Çin'e daha yüksek gümrük vergileri uygulanması durumunda Çin’in buna karşılık olarak rezervlerinde altın varlığını artırma adımı atabileceğini bildiren Aksoy, böyle bir durumun ons altın fiyatını olumlu etkileyebileceğini ifade etti. Aksoy, jeopolitik risklere de değinerek, "Önümüzdeki yıl için Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdiği ve jeopolitik risklerin azaldığı bir durum ons altın fiyatına olumsuz yönde yansıyabilir. Jeopolitik risklerin yüksek seyretmesi ons altın fiyatını desteklemeye devam edebilir." yorumunu yaptı.
Yatırım Finansman Başekenomisti Erol Gürcan da, 2025 yılında altın fiyatlarında ana eğiliminin yukarı yönlü kalabileceğini ancak bu durumun kısmen fiyatlara yansıdığını ifade ederek, kısa vadede kar satış hareketlerinin de görülebileceğine işaret etti. Gürcan, yükselişe neden olabilecek gelişmeler arasında, Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesiyle birlikte, sabit getirili dolar cinsi varlıkların cazibesinin kademeli bir şekilde azalmaya başlayacak olmasını gösterdi. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş ise 2025 yılı için de beklentilerini paylaştı:
"2025 yılında rasyo tarfında beklentimiz 72 seviyesi. Yani bu şu demek: Bugün 1 gram karşılığında 90 gram gümüş alabiliyorsunuz. 1 gram altını yerine koymak için 70 gram gümüş vererek 1 gram altınımızı yerine koyacağız. 20 gram gümüş bizim karımız olacak. İşte rasyo budur. Alım satım yapmadan. Arada herhangi bir para birimi kullanmadan yaptığımız işlemdir rasyo. Rasyo şu anda 90 seviyesinde.
Yılın son günü ve son uyarım: Elinde altınım var ama gümüşüm yok. Bunu nasıl değerlendirebilirim? Altın gümüş rasyosunu kullanarak elindeki miktarı artırabilirsin. Açıkta kalmadığın için risk de oluşturmuyor. Düğün yapacak olanlar, altın borcu olanlar ya da altın alımı için fırsat kollayanlar, gram altın tarafında 2 bin 980 - 3 bin 80 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. 2025 yılına ilişkin malum 4 bin - 4 bin 500 lira aralığında bir gram altın. 3 bin - 3 bin 500 dolar aralığında da bir ons altın beklediğimi iki ay önce kamuoyuna duyurmuştum."