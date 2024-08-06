Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları , yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. İsrail-İran-Hizbullah gerilinin savaşa evrilmesi söz konusu olup olmayacağı yatırımcılar tarafından merak edilirken, anlık altın fiyatları da gerilimden etkileniyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel çeyrek ve anlık gram altın fiyatları.