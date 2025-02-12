Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatları bu kez de ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifelerinin küresel bir ticaret savaşı riskini artırması ile rekor kırdı. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 12 Şubat Çarşamba çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.353,42 TL Gram altın satış fiyatı 3.354,24 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 5.565,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.610,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 22.193,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 22.349,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 11.131,00 TL Yarım altın satış fiyatı 11.221,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.111,97 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.138,45 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 22.600,11 TL ATA Altın satış fiyatı 23.166,68 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 21.915,26 TL Tam altın satış fiyatı 22.344,19 TL

10 /18 Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Küresel piyasalarda bu hafta ABD’deki enflasyon verisini takip edeceğiz. Malum her ayın ikinci haftası ABD’deki enflasyon verisi küresel piyasalar için oldukça önemli. Özellikle Amerika Merkez Bankası’nın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşması için çeşitli hamleler yaptığını gözlemliyoruz. Son yıllarda faiz artırımları ve indirimleriyle faiz oranlarıyla oynuyor. Bu yıla ilişkin faiz indirimlerinin daha yumuşak olacağını Fed yetkilileri ifade ediyor.

11 /18 Yurtiçi piyasalarda yine önemli bir haber akışı olmadığını gözlemliyoruz. Uluslararası piyasalarda yine Trump’ın vergi açıklamalarına odaklandık. Demir-çelik tarafına yüzde 25 ek vergi getirdiğini açıkladı. Ons altın 2887 dolar seviyesinde. Yeni vergi açıklamalarının ons altın tarafındaki etkisini görüyoruz. Demir-çelik tarafına yüzde 25 vergi gelince tüccarlar yani altın yatırımcıları dışarda altın ithalat tarafında da vergi gelecek korkusuyla Londra’daki yine fiziksel altın talebini devam ettiriyor.

12 /18 Altın yüzde 1 yükselişle haftaya başladı. Elinde altın olan elinde bulundurmaya devam etmeli. Altın ons fiyatı için aşağı yönlü sarkmalarda 2780-2750-2720 dolar seviyelerine takip etmeyisürdüreceğiz. Yine biraz daha orta vadede 2.600 dolar seviyelerdeki beklentim geçerliliğini koruduğu için ilk kez altın alımı yapacaklar düşüş yönlü kararını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Her ne kadar yıl için 3.080 dolar seviyesinde bir hedefimiz olsa da biz altın tarafında yeni girişler için mesafeli durmaya devam ediyoruz.

13 /18 2025 YIL SONU GRAM ALTIN NE KADAR OLUR? Şu an gram altın TL fiyatı 3.390 TL seviyesinde. Gram altın ve ons altın yollarını ayırdığı için dolardan destek alan bir gram altın var. Gram altın tarafında bu yıl için orta ve uzun vadede 4.000-4.500 aralığıyla ilgili beklentimiz devam ediyor. Gram altında ilk kez alacaklar için çok da aceleci davranmıyoruz. Beklemeye devam ediyoruz.

14 /18 Gümüşün ons fiyatı 32 dolar seviyesinde. 32 dolar ve üzerindeki rakamları alım fırsatı olarak görmüyorum. Ancak elinde gümüş bulunduran yatırımcıların yine bulundurmaya devam etmesi gerekiyor.

15 /18 Bu yılla ilgili 40 dolar seviyesinin üzerinde pozitif beklentimiz devam ediyor. Ons gümüş tarafında 31.80-31.50 ve 31 dolar seviyesinin altına sarkan trend bekliyoruz.

16 /18 O yüzden yüklü alımlarımızı kenarda dolarla beklemeye devam eden pozisyonumuz var. Şu an itibariyle Gümüşün gram fiyatı 37 lira 19 kuruş eseveyisinde. Gümüşün gram fiyatında da yine aşağı yönlü bir trend yaşanabilir. 36.80-36.50-36 lira destek sveyieleri. Buraları yakından takip etmeye devam ediyoruz."

17 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir. Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.