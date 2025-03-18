Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Altın, ABD'den gelen ve ekonomik yavaşlama endişelerini artıran verilerin ardından 3 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Avustralya merkezli bir çok uluslu banka (ANZ), 3 aylık altın fiyatı tahminini ons başına 3.100 dolara, 6 aylık tahminini ise ons başına 3.200 dolara yükseltti. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 18 Mart Salı çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.550,17 TL Gram altın satış fiyatı 3.550,67 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 5.821,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.869,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 23.214,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 23.379,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 11.643,00 TL Yarım altın satış fiyatı 11.738,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.245,32 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.272,73 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 23.418,06 TL ATA Altın satış fiyatı 24.004,77 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 22.708,42 TL Tam altın satış fiyatı 23.152,53 TL

10 /18 Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altın ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

11 /18 Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Ons altın ve gram altını ayrı ayrı değerlendirmek lazım. 2024 yılının son çeyreğinde, kasım ayında, 25 yılın öngörüsünü söylemiştim.

12 /18 Ben de kamuoyuna şu rakamları telaffuz etmiştim; 3000-3500 dolar ons altın, 4000-4500 TL gram altın tarafında bekliyoruz. Bu benim beklentimdi.

13 /18 ﻿﻿﻿Ancak bu 3 aylık sürece baktığımızda o kadar çok agresif bir yükseliş var ki karşımızda. Artık köpük balon fiyatlama işine girdi altın fiyatları. O yüzde biz dolarda beklemeyi tercih ediyoruz. Bu ons altın için, büyük yatırımcılar için geçerli.

14 /18 GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Ons altında yüzde 13, gramda yüzde 17 getiri oldu, 2,5 ay içinde. Ama sağlıklı yükselişler olması gerekiyordu, çok agresif yükseldi, çok köpük fiyatlamalar içinde.

15 /18 Ben, ons altın tarafında 2800 dolar altına sarkmalar bekliyorum. Yarın bir gün farklı bir gelişme olursa tekrar yorumlarız. Finansal piyasalarda her şey olabilir. Ama biz yaklaşık 1 aydır altın tarafından uzak durup, dolarda, ons altın taraflı pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz."

16 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.

17 /18 Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

