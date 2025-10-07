ABD’deki hükümet kapanması, Fransa’daki siyasi kriz ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle ons altın 3.977 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştı, gram altında rekorunu tazeledi. ABD'li Goldman Sachs 2026 yılı altın tahminini yükseltti. Peki altın yükselişi devam edecek mi, 2026 ne kadar olacak? İşte Altın yorumları.
Altın fiyatları, ABD’deki hükümet kapanması, Fransa’daki siyasi kriz ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle rekor kırarak ons başına 4.000 dolara yaklaştı. Altın fiyatları Salı günü, ABD Kongresi’nin iki kanadı arasındaki bütçe çıkmazı nedeniyle yaşanan hükümet kapanmasının sürmesi, Fransa’da tırmanan siyasi kriz ve bu ay yapılması beklenen Fed faiz indirimi beklentileriyle yeni bir rekor seviyeye ulaştı.
Altın fiyatları ne kadar olacak? Altın tahminleri ne yönde?
Goldman Sachs, 2026 yılının aralık ayı için altın fiyat tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Goldman bu tahmine güçlü Avrupa borsalarındaki yatırım fonu (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarını gerekçe gösterdi.
Goldman, “Geliştirdiğimiz altın fiyat tahminine ilişkin risklerin hâlâ net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, ETF varlıkları bizim faiz oranlarına dayalı tahminimizin üzerine çıkarabilir” dedi.
Goldman, merkez bankası altın alımlarının 2025'te 80 ton, 2026'da ise 70 ton ortalama ile gerçekleşmesini beklediğini de belirtti. Bank of America (BofA), ons altın fiyatlarındaki güçlü yükselişin sona yaklaştığı uyarısında bulundu.
Kuruluşun analizine göre, altın fiyatları ons başına 4.000 dolara yaklaşırken bu ralli aşırı ısınma ve yorulma belirtileri gösteriyor. BofA, rekor seviyelere ulaşılmasının ardından, yılın dördüncü çeyreğinde bir duraklama veya düzeltme döneminin yaşanabileceğini öngörüyor.
Altın yorumları: Altın düşecek mi yükselecek mi?
OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, faiz indirimi ihtimallerine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Ekim ve aralık aylarında faiz indirimi ihtimalleri yüzde 80’in üzerinde seyrediyor. Bu da hem altın fiyatlarını destekliyor hem de Kongre’deki çıkmaz nedeniyle yaşanan hükümet kapanmasının etkilerini artırıyor.”
Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyon tehlikesine vurgu yaparak faiz indirimi konusunda temkinli olduğunu ifade etti. Schmid, “Faizleri daha fazla indirmeye sıcak bakmıyorum.” dedi.
Buna rağmen CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Ekim ve Aralık aylarında 25 baz puanlık iki faiz indirimi beklentisini sırasıyla %95 ve %83 olasılıkla fiyatlıyor.