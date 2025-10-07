Altın fiyatları, ABD’deki hükümet kapanması, Fransa’daki siyasi kriz ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle rekor kırarak ons başına 4.000 dolara yaklaştı. Altın fiyatları Salı günü, ABD Kongresi’nin iki kanadı arasındaki bütçe çıkmazı nedeniyle yaşanan hükümet kapanmasının sürmesi, Fransa’da tırmanan siyasi kriz ve bu ay yapılması beklenen Fed faiz indirimi beklentileriyle yeni bir rekor seviyeye ulaştı.