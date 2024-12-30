Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler 'Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalar Noel tatili etkisini halen üzerinde taşırken altın yavaş yükseliş gösteriyor. Altın yatırımcıları 3 bin lira seviyesine hasret kaldı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte bugün altın fiyatları 30 Aralık alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır.
Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.973,25 TL
Gram altın satış fiyatı 2.973,63 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.825,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.935,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.328,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 19.666,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 9.679,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 9.871,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.729,75 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.753,03 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 19.747,05 TL
ATA Altın satış fiyatı 20.243,46 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 19.148,66 TL
Tam altın satış fiyatı 19.524,75 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı
Altında işçilik farklarının 20 Ocak itibariyle tekrar geri geleceğini ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Altın almalı mı satmalı' sorusunu yanıtladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Ons altın şu an 2,616 dolar seviyesinde. Yatay, sakin bir seyir var. 2.580 - 2.680 dolar aralığında oyalanmaya devam ediyor. Bu haftanın özelinde 2.608 - 2.658 dolar seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.
Gram altının serbest piyasalarda 3.000 lira seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürdüğünü kaydeden Memiş, şöyle devam etti: "Gram altın tarafında son iki haftadır sıkça ifade ediyorum, ithalat yasağından ve kota uygulamasından dolayı içeride fiziki altın tarafında 3.000 - 4.000 dolar civarında işçilikler vardı.
Yılsonu olduğundan dolayı, tüm ülkede tüm atölyeler, perakende mağazalar hesap kapatacaklar. Dolayısıyla bu işçilik ücretleri 1.000 dolara kadar geriledi. Şuan gram altın 3.010 lira ancak o işçilik farkları devam etseydi 3.110 lira yani 100 lira daha pahalı olacaktı. İthalat yasağından ve işçilik farklarının düşmesinden dolayı bunu da fiyatlara etkisini görüyoruz."
Özellikle 20 Ocak itibariyle bu işçilik farklarının tekrar geri geleceğini ifade eden Memiş, "Dolayısıyla 'elimde TL var. Altın almalı mıyım? sorusuna yanıtım evet. Ya da 'elimde dolar var. Ons altın almalı mıyım' sorusunun yanıtı da bende evet. Çünkü bugün 88.000 dolar civarında olacak 1 kilogram külçe altın şu an da 85.060 dolar seviyesinde.
Dolayısıyla bu işçiliklerden faydalanmak gerek. Ancak ithalat yasağı tamamen kalkarsa, kota uygulaması tamamen ortadan kalkarsa çok iyi olur altın yatırımcıları için. Çünkü dünyada en pahalı altını biz aldığımız için işçilik farklarının kalkması iyi olacaktı. Ancak bu kota uygulaması ve ithalat yasağı devam ettiği için bu işçilik farkları 20 Ocak itibariyle tekrar geri gelecek. Tekrar pahalı altın almaya devam edebiliriz. Bunu bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu fırsatlar da her zaman gelmeyebilir."
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir. Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.
2025’te altın fiyatları ne kadar olacak?
Goldman Sachs'a göre, merkez bankalarının alımları ve ABD faiz indirimleri nedeniyle altın gelecek yıl rekor seviyeye ulaşacak.
Goldman Sach'ın analizinde merkez bankalarının altın alımları ve ABD'nin desteğiyle 2025 yılında faiz indirimlerinin önemine dikkat çekildi. En önemli emtialar arasında bulunan altının bu gelişmeler ışında yükseliş trendini sürdüreceğini öne süren Goldman Sach analisti Daan Struyven, ons altının 3000 dolara kadar yükselebileceğini belirtti. 2025 yılı Aralık ayına kadar 3000 dolar hedefinin gerçekleşmesini beklediğini uman Struyven, altında yapısal yükselişin Fed'in faiz indirimlerini devam ettirmesine bağladı. Faiz indirimlerinin devamı halinde analist, borsa yatırım fonlarına da para akışının hızlanabileceğini söyledi.