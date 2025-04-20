Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs 2025 sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan ons başına 3 bin 700 dolara yükseltti. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 20 Nisan altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 4.075,24 TL
Gram altın satış fiyatı 4.076,87 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 6.682,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.808,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.646,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 27.127,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 13.364,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 13.616,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.741,65 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.804,25 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 27.311,82 TL
ATA Altın satış fiyatı 28.001,56 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 26.484,19 TL
Tam altın satış fiyatı 27.007,42 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Altın ve para piyasaları uzmanı Nasri Amcalar şu ifadeleri kullandı: "Altın her zaman bir güvenli liman olarak Türkiye'de tercih edildiği gibi önümüzdeki zamanlarda da tercih edilecektir. Bu artık dünya çapında da aynı şekilde olmaya başladı.
Hem bireysel yatırımcılar hem de dünya çapında önde gelen finans kuruluşları, merkez bankaları hep yatırımlarını altından yana kullanıyorlar, hep altın rezervlerini, altın stoklarını artırmadan yana politikaları izliyorlar. Bu altının ons fiyatındaki rekorlar önümüzdeki zamanda da önümüzdeki günlerde de devam edecektir.
Altın fiyatları neden yükseliyor?
Bu yükselişin temel unsurlarından bazıları; Çin'le Amerika arasındaki gümrük tarifelerinin karşılıklı olarak yükseltilmesi, Ortadoğu'daki İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesin bozulması, hala çözülemeyen Rusya Ukrayna krizi, yani bunlar üst üste geldiği zaman ons fiyatındaki fiyatları yukarıya doğru taşıyor ve yeni rekorların gelmesini sağlıyor.
Önümüzdeki günlerde de bu rekorların gelmesini bekliyoruz. Ancak şöyle bir şey söylenebilir; hani belki kısa vadeli çok az da olsa düşüşler yaşanabilir ons altınla gram altın TL'de. Bunlar yatırımcıyı korkutmasın, bunlar aslında yatırımcı için birer alım fırsatı denilebilir. Çünkü bu tarz şeyleri görebileceğiz.
Gram altın ne kadar olur, yükseliş devam eder mi?
Ama bu yıl içerisinde genel olarak baktığımız zaman ons altında 3500 doları, gram altın TL'de de 4500 - 5000 liralı seviyeleri muhakkak göreceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü önümüzde Amerika Merkez Bankası Fed'in de faiz politikaları, kararları var, Fed'in de bir faiz indirmesini bekliyoruz yani bu da bir parasal gevşeme demek. Parasal gevşeme de olduğu zaman ons fiyatındaki fiyatları tekrardan yukarıya taşacaktır, yeni rekorları bize muhakkak gösterecektir. Bakalım önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz bunları.
Altın alınmalı mı, satılmalı mı?
Almaya korkmasınlar, yani uzun vade düşünen vatandaşlar, yatırımcılar yatırımlarını hani bu fiyatlardan da bu seviyelerden de yapabilirler. Çünkü bu sene içerisinde dediğim gibi 4500 - 5000 bandını çok rahat bir şekilde göreceğimizi tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde izlenecek politikalar ve dünyada beklediğimiz haberler bizi aslında yanıltmayacağını hep beraber göreceğiz"
Öte yandan geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yakın seyreden altın fiyatları bu haftaya yataya yakın düşüşle başladı. ABD'li dev banka Goldman Sachs ons altın için 4 bin dolara doğru yükseliş olabileceğin açıkladı. Goldman analistleri altının bu yılın sonuna kadar ons başına 3 bin 700 dolara yükseleceğini ve fiyatların 2026 ortalarında ons başına 4.000 dolara ulaşacağını öngörürken, UBS stratejisti Joni Teves Aralık 2025'e kadar ons başına 3.500 dolara işaret etti.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.