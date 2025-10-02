Altın fiyatları, son dönemde ABD’deki hükümetin kapanma riski ve zayıf gelen istihdam verileriyle birlikte rekor seviyelere yükselmişti. Ancak tarihi zirvelerin ardından piyasada daha sakin ve yatay bir seyir dikkat çekiyor. Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yılı için yaptığı değerlendirmede orta vadede ons altında 4.000 dolar, yıl sonunda ise 4.300 dolar seviyelerinin test edilme olasılığının güçlendiğini belirtiyor. Yatırımcılar, bu beklentiler ışığında gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarının günlük hareketlerini yakından takip ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını güncel fiyatları.
Altın fiyatları, küresel piyasalarda Fed’in faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesiyle hızlı bir yükseliş göstermişti. Özellikle ABD’de hükümetin kapanma riskine ve zayıf gelen özel sektör istihdam verilerine bağlanan bu yükseliş, tarihi rekor seviyelerin görülmesini sağladı. Ancak rekor sonrası alım iştahının azalmasıyla birlikte piyasada kısa süreli bir duraklama yaşandı. Zirvelerin ardından ise piyasada stabil bir konsolidasyon hakim. JPMorgan, 2026 başı için 3.800 dolar, yıl sonu için 4.100 dolar öngörülerini revize ederken, fiyatların bu eşikleri test etme potansiyelinin güçlendiğini vurguluyor. Peki Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını altın alış satış fiyatı ne kadar?
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.172,58 TL
Gram altın satış fiyatı 5.173,29 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 8.626,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 8.700,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 17.253,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 17.411,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 34.400,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 34.690,00 TL
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış fiyatı 33.995,77 TL
Tam altın satış fiyatı 34.663,48 TL
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 35.058,14 TL
Ata altın satış fiyatı 35.939,43 TL
Altın ne olur düşer mi yükselir mi?
City Index kıdemli analisti Matt Simpson, "Tarım dışı istihdam verisi öncesi açıklanan zayıf ADP istihdam verisi, Fed'in faiz indireceği beklentilerini canlandırdı ve doları zayıflattı. Ayrıca ABD hükümet krizinin de altına destek sağladığını görüyoruz" yorumunu yaptı.
Goldman Sachs, altını uzun vadeli en güçlü emtia önerisi olarak değerlendirmeye devam ediyor. Banka, 2026 ortası için 4.000 dolar/ons ve Aralık 2026 için 4.300 dolar tahminlerini korurken, bu öngörüler için yukarı yönlü risklerin arttığını bildirdi.
Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik gelişmelerin altın talebini desteklediğini vurgulayan Goldman Sachs, değerli metalin portföylerde güvenli liman işlevini pekiştirdiğini belirtti.
UBS ise, yayımladığı notta altın piyasalarının artık boğa senaryosuna yöneldiğini ve ons başına fiyatın 2026 ortasına kadar 4 bin 200 dolara ulaşabileceğini öngördü. Önde gelen finans kuruluşları 4.000 doların aşılabileceğin işaret ettiler.