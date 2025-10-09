Altın ne olur düşer mi yükselir mi?

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, "Tarım dışı istihdam verisi öncesi açıklanan zayıf ADP istihdam verisi, Fed'in faiz indireceği beklentilerini canlandırdı ve doları zayıflattı. Ayrıca ABD hükümet krizinin de altına destek sağladığını görüyoruz" yorumunu yaptı.

Goldman Sachs, altını uzun vadeli en güçlü emtia önerisi olarak değerlendirmeye devam ediyor. Banka, 2026 ortası için 4.000 dolar/ons ve Aralık 2026 için 4.300 dolar tahminlerini korurken, bu öngörüler için yukarı yönlü risklerin arttığını bildirdi.

UBS ise, yayımladığı notta altın piyasalarının artık boğa senaryosuna yöneldiğini ve ons başına fiyatın 2026 ortasına kadar 4 bin 200 dolara ulaşabileceğini öngördü. Önde gelen finans kuruluşları 4.000 doların aşılabileceğin işaret ettiler.

Yatırımcılara uyarılarda bulunan İnveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “Altın artık güvenli liman değil, riski çok yükseldi. Her balon eninde sonunda patlar. Geri çekilme riski yüzde 25 kayıp anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.