ABD'nin mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik riskler altına yön vermeye devam ediyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamasının ardından hafif bir düşüş yaşadı. Ons altın, 4.059 dolardan 4.038 dolar seviyesinde çekildi. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 9 Ekim 2025 canlı altın fiyatları!
Ortadoğu’daki kısmi yumuşama sinyalleri ve hızlı yükselişin ardından gelen kar satışları, altında fiyatlarını aşağıya çekti. Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıkladı. Bu gelişme sonrası altının ‘’güvenli liman’’ cazibesi bir miktar azaldı. Altın, Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden geri çekildi. Sarı metal, önceki seansta yüzde 1,4 yükseldikten sonra Perşembe günü yüzde 1’e kadar geriledi. Peki 9 Ekim gram, çeyrek, Cumhuriyet altını altın alış satış fiyatı ne kadar?
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.419,69 TL
Gram altın satış fiyatı 5.420,36 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.337,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.458,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 18.673,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 18.928,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 37.232,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 37.711,00 TL
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış fiyatı 36.807,03 TL
Tam altın satış fiyatı 37.542,52 TL
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 37.957,25 TL
Ata altın satış fiyatı 38.924,45 TL
Altın ne olur düşer mi yükselir mi?
City Index kıdemli analisti Matt Simpson, "Tarım dışı istihdam verisi öncesi açıklanan zayıf ADP istihdam verisi, Fed'in faiz indireceği beklentilerini canlandırdı ve doları zayıflattı. Ayrıca ABD hükümet krizinin de altına destek sağladığını görüyoruz" yorumunu yaptı.
Goldman Sachs, altını uzun vadeli en güçlü emtia önerisi olarak değerlendirmeye devam ediyor. Banka, 2026 ortası için 4.000 dolar/ons ve Aralık 2026 için 4.300 dolar tahminlerini korurken, bu öngörüler için yukarı yönlü risklerin arttığını bildirdi.
UBS ise, yayımladığı notta altın piyasalarının artık boğa senaryosuna yöneldiğini ve ons başına fiyatın 2026 ortasına kadar 4 bin 200 dolara ulaşabileceğini öngördü. Önde gelen finans kuruluşları 4.000 doların aşılabileceğin işaret ettiler.
Yatırımcılara uyarılarda bulunan İnveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “Altın artık güvenli liman değil, riski çok yükseldi. Her balon eninde sonunda patlar. Geri çekilme riski yüzde 25 kayıp anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.