Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Altın, karışık seyrini sürdürürken gerilemeyi durdurmak için direniyor. Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 36, mayıs ayında ise şu ana kadar yüzde 1.44 kazanç sağladı. İslam Memiş, gram altın için uyardı: Bunu sakın yapmayın." Peki, altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 16 Mayıs altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 4.021,11 TL
Gram altın satış fiyatı 4.021,55 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 6.635,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.719,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.459,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 26.752,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 13.268,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 13.435,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.704,71 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.736,90 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 26.710,97 TL
ATA Altın satış fiyatı 27.378,72 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 25.901,54 TL
Tam altın satış fiyatı 26.406,70 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Finans analisti İslam Memiş, altında yaşanan düşüş için önemli açıklamalar yaptı. Memiş, "Gram altın 3980 liraya geldi. ONS altın ise 3140 dolar seviyesinde. Altın yatırımcılarına şu mesajı verebilirim, kademeli alım için iyi dönemler.
Bizim beklentimiz ONS altında 2800 dolar, gram altında 3800 lira seviyesiydi. Ancak hızlı bir tepki alımıyla gram altın fiyatı yeniden yukarı çıkabilir. Yılın ikinci yarısında fiyat dalgalanmaları olabilir. Bu da altın yatırımcıları için alım fırsatları oluşturacaktır." şeklinde konuştu.
İslam Memiş uzun vadeli altın yatırımcısının bu dönemde kar edebileceğini söyledi. Memiş ayrıca ONS altın bazında 500 dolarlık bir maliyet düşürümünün kazanılabileceğini vurguladı ve ekledi, "Altın alacaklar için ve uzun vadeli altın yatırımcıları için altın fiyatlarında bu dalgalanmalardan dolayı 500 dolarlık bir maliyet düşürümü olacağını söyleyebilirim. Bugün kademeli alım için uygun bir zaman. Gram altın ve ONS altın tarafında kademeli alım yapılabilir. Altın alma zamanı gelmiştir." dedi.
Finans uzmanı İslam Memiş, altının yeniden çıkışa geçiceğini belirtti. Memiş, "Haziran ayı itibariyle altının yeniden yükselmeye başlayacağını düşünüyorum. ONS altında 3500 dolar seviyesini, gram altında ise 4500 TL seviyesini göreceğimizi düşünüyorum. Uzun vadeli altın yatırımcılarının alım fırsatlarını değerlendirip "al ve unut" şeklinde altın almasını doğru buluyorum. Küçük bütçeli gram altın yatırımcısının artık altın alma zamanı gelmiştir." şeklinde açıklamalarda bulundu.
Altın alınmalı mı satılmalı mı?
Yüksek fiyatlardan altın satamayıp düşük fiyatları görünce panikleyen altın yatırımcılarına seslenen İslam Memiş, "Altın yatırımcısının panik yapmasına gerek yok. Bu dönemler alım fırsatıdır. İlk kez altın alacaklar alımlarını yaptıktan sonra, haziran ayı itibariyle altındaki yükseliş devam edecek. Elinde altın bulunan yatırımcılar merak etmesin. 3-4 hafta içerisinde altın yeniden yükselişe geçecek." dedi.
Dev bankadan altın için büyük tahmin
JP Morgan, artan durgunluk riskleri, artan ABD tarifeleri ve ABD-Çin ticaret savaşından kaynaklanan devam eden gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğine kadar ons başına 4.000 dolar eşiğini geçeceğini öngörüyor. Banka, 2025'in dördüncü çeyreğine kadar ons başına ortalama 3 bin 675 dolar altın fiyatı öngörüyor ve talep beklentileri aşarsa daha erken 4 bin doları aşma olasılığı var.
Spot altın bu yıl yüzde 29 değer kazanarak 22 Nisan'da ilk kez ons başına 3 bin 500 dolara ulaştı. Goldman Sachs, yakın zamanda 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3bin 700 dolara güncelledi ve fiyatların 2025 yılı sonunda ons başına 4 bin 500 dolara yaklaşabileceği senaryolarını belirledi.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.