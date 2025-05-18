Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Ons altında kayıp neredeyse 300 dolar oldu. Gram altın ise bu süre içinde 300 TL'den fazla değer kaybetti. Ancak ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs, altın fiyatlarının yeniden rekor kırabileceği tahmininde bulundu. İslam Memiş, altın almak için en uygun zamanı açıkladı. Peki, altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 18 Mayıs altın fiyatları alış - satış tablosu...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.999,77 TL Gram altın satış fiyatı 4.001,33 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 6.654,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 6.739,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.535,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 26.832,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 13.308,00 TL Yarım altın satış fiyatı 13.478,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.722,20 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.757,61 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 26.840,23 TL ATA Altın satış fiyatı 27.531,47 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 25.901,54 TL Tam altın satış fiyatı 26.406,70 TL

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Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu Finans Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Gram altın almak için bekleyen ve düşüşü kollayan yatırımcılar için bunun son fırsat olabileceğini ifade etti.

11 /18 Kişisel Youtube hesabı üzerinden altın fiyatlarıyla ilgili son analizini yapan İslam Memiş, 4 bin TL üstünden altın almayan yatırımcıyı tebrik etti. İslam Memiş, "4 bin TL seviyesi altında alım için sık sık uyarmıştım. 4 bin 300 lira seviyesinden almayan sabreden herkesi tebrik ediyorum." dedi.

12 /18 "Gram altın ne zaman almalı? sorusuna cevap veren İslam Memiş, "Gram altın için alma zamanıdır. Devamında yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 100-170 seviyesinde tepki alımı alarak yukarıda göreceğiz. Tekrar 4 bin TL seviyesi altına gerileyecek. Böyle bir dalgalanma olacak.

13 /18 Biz maliyet düşürmek iki üç hamle yapacağız. Ve istediğimiz rakamları cebimize koyacağız. Dolarla altın almak isteyen arkadaşlarımızın bu hamleyi bugün bitirmesi gerekiyor." diye konuştu. Altın fiyatlarında beklentilerinin değişmediğini söyleyen Memiş, Ons Altın ve gram altın tarafında 3 bin 800-2 bin 800 dolar beklentimde değişiklik yok.

14 /18 Riske atmamak için iki üç hamle yapma suretiyle bu aradaki makası kar olarak hanemize yazacağız. Gümüşün ons fiyatı 31.85 dolar seviyesinde. Destek seviyelerini takip edeceğiz ama daha önce yüzde 50 alım yapan arkadaşlarımız vardı. Bu tarafta yüzde 50 alım için biraz beklenmeli. Gümüşün gram fiyatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gram gümüş almak isteyenler için bugün güzel gün." ifadelerini kullandı.

15 /18 Dev bankadan altın için büyük tahmin Ünlü ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs ise perşembe günü yayınladığı bir analizde altın fiyatlarının yeniden rekor kırmasını beklediklerini açıkladı. Banka yayımladığı raporda "Mart ayından bu yana yatırımcılar, ekonominin sağlığı ve piyasa oynaklığıyla ilgili endişeler nedeniyle altın varlıklarını artırıyorlar. Uzun vadede, Goldman Sachs Research fiyatların merkez bankalarından gelen çok yıllık taleple ilerlemesini bekliyor. Analistlerimizin altın fiyat tahminine göre bu iki faktör metali yeni rekor seviyelere taşıyacak." açıklamasında bulundu.

16 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.

17 /18 Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

