Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Doların değer kazanması ve Rusya-Ukrayna arasında olası bir ateşkese yönelik artan iyimserlik güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı. Bu sebeple altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Piyasalarda oynaklık sürerken, İslam Memiş altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunurken yükseliş trendinin sürebileceğine dikkat çekti. Peki, altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 20 Mayıs altın fiyatları alış - satış tablosu...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 4.011,30 TL Gram altın satış fiyatı 4.011,76 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 6.664,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 6.728,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.575,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 26.830,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 13.326,00 TL Yarım altın satış fiyatı 13.454,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.722,34 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.755,30 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 27.229,80 TL ATA Altın satış fiyatı 27.917,48 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 26.404,66 TL Tam altın satış fiyatı 26.926,33 TL

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Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu Finans Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. İslam Memiş, Nisan ayında hem gram altında hem de ons altında tarihi zirvelerin görüldüğünü ancak bu seviyelerin sağlıklı olmadığını daha önce defalarca dile getirdiğini hatırlattı.



11 /18 "Gram altında 4 bin 350 lira, ons altında ise 3 bin 500 dolar seviyeleri test edildi. Ancak bu fiyatların suni olduğunu, köpük fiyatlamalarla karşı karşıya kaldığımızı o dönem yatırımcılara aktardık." diyen Memiş, o tarihlerde sert düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

12 /18 Şu anda gram altın 3 bin 144 TL, ons altın ise 3 bin 238 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Memiş, geçen hafta düşüş trendinin ikinci ayağının tamamlandığını belirterek üçüncü ayak için uyarıda bulundu:

13 /18 "Ons altının 3 bin 100 dolar seviyesinin altına, gram altının ise tekrar 4 bin liranın altına gerilemesini kısa vadede beklemeye devam ediyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının ardından yeniden alım fırsatları oluşabilir. Mayıs ayının sonunda bu düşüş sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Haziran ayı itibarıyla ise altının yeniden yükseliş trendine girmesini öngörüyoruz."

14 /18 İslam Memiş, yıl başında dile getirdiği hedef seviyeleri tekrar hatırlatarak, bu tahminlerin halen geçerli olduğunu söyledi: "Gram altında 4 bin 500 TL, ons altında ise 3 bin 500 dolar seviyesi yıl sonu hedefimiz olmaya devam ediyor. Bu hedeflere yılın ikinci yarısında ulaşılmasını bekliyoruz."

15 /18 Dev bankadan altın için büyük tahmin Ünlü ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs ise perşembe günü yayınladığı bir analizde altın fiyatlarının yeniden rekor kırmasını beklediklerini açıkladı. Banka yayımladığı raporda "Mart ayından bu yana yatırımcılar, ekonominin sağlığı ve piyasa oynaklığıyla ilgili endişeler nedeniyle altın varlıklarını artırıyorlar. Uzun vadede, Goldman Sachs Research fiyatların merkez bankalarından gelen çok yıllık taleple ilerlemesini bekliyor. Analistlerimizin altın fiyat tahminine göre bu iki faktör metali yeni rekor seviyelere taşıyacak." açıklamasında bulundu.

16 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.

17 /18 Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

